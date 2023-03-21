رئيس الوزراء الياباني يصل كييف

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وسائل إعلام يابانية، إن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، وصل كييف في زيارة مفاجئة يلتقي خلالها خصوصا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية إن كيشيدا «سينقل إلى الرئيس زيلينسكي احترامه لشجاعة ومثابرة الشعب الأوكراني الذي يدافع عن وطنه تحت قيادته، كما سيعبر عن التضامن والدعم المستمر لأوكرانيا من جانب اليابان ومجموعة الدول السبع» التي تستضيف اليابان اجتماعاتها لهذا العام.

وقال التلفزيون الياباني العام «إن إتش كي»، إن كيشيدا «شوهد وهو ينزل من قطار في محطة بوسط كييف»، حيث سيلتقي الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفق وكالة «فرانس برس».