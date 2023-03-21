روسيا تصد هجوما بطائرات مسيرة في القرم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السلطات الروسية، الثلاثاء، أنها أسقطت طائرات مسيّرة أوكرانية في شبه جزيرة القرم في اليوم السابق، وذلك بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس فلاديمير بوتين لشبه الجزيرة التي ضمّتها موسكو.

ومساء الإثنين، «صدّت الدفاعات الجوية هجوماً بطائرات مسيّرة قرب مدينة دجانكوي في القرم»، حسبما أعلنت لجنة التحقيق الروسية، المسؤولة عن التحقيقات الكبرى في روسيا، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقالت اللجنة في بيان إنّ «أهداف كلّ المسيّرات التي أُسقطت كانت بنى تحتية مدنية».

- بوتين يزور القرم في الذكرى التاسعة لضم روسيا شبه الجزيرة الأوكرانية

من جهته، أشار حاكم القرم المعيّن من قبل موسكو سيرغي أكسيونوف، إلى إصابة شخص جراء سقوط حطام طائرة مسيّرة على منزل ومتجر.

واتهم مستشار أكسيونوف السلطات الأوكرانية، أوليغ كريوتشوف، بشنّ هذا الهجوم «انتقاماً» لضم القرم من قبل موسكو، بعد أيام على الذكرى التاسعة لهذا الضم.

هجمات بالطائرات المسيّرة

وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زيارة مفاجئة إلى القرم السبت، لمناسبة هذه الذكرى، وزار خصوصاً القاعدة الروسية في سيباستوبول، الميناء الرئيسي لأسطول البحر الأسود الروسي.

كذلك زار ماريوبول، المدينة الساحلية الأوكرانية التي احتلّتها القوات الروسية بعد حصار دمر الجزء الأكبر منها.

ومنذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، تعرضت القرم مرارا لهجمات الطائرات المسيّرة.

في بداية مارس، أعلنت روسيا أنّها صدّت «هجوماً كبيراً» بطائرات مسيّرة أوكرانية، مشيرة إلى إسقاط عشرة طائرات.

وتملك روسيا قاعدة عسكرية في منطقة دجانكوي، وفي أغسطس 2022، تعرّضت هذه القاعدة لدمار نتيجة انفجار مستودع ذخيرة. واعترفت موسكو بوقوع «عمل تخريبي».