أذربيجان تدشن منازل ومدارس بـ100 مليون دولار في مناطق الزلازل بتركيا

القاهرة - بوابة الوسط

صرح وزير الخارجية الأذربيجاني، جيهون بيرموف، بأن بلاده ستبني مساكن ومبان عامة ومؤسسات تعليمية، بقيمة 100 مليون دولار في المناطق التي ضربها الزلزال بتركيا، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «الأناضول» التركية، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الخارجية الأذربيجانية، في بيان لها، أن تصريح بيرموف جاء خلال مشاركته في مؤتمر المانحين الذي نُظّم أمس الإثنين، في العاصمة البلجيكية بروكسل، لجمع المساعدات لصالح متضرري الزلزال في كل من تركيا وسورية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

الكارثة الأسوأ في تاريخ تركيا

وأضاف بيرموف أن بلاده كانت أرسلت إلى تركيا مساعدات إنسانية، وفرق بحث وإنقاذ عقب الزلزال مباشرة، مشيرا إلى أن حجم المساعدات التي أرسلتها أذربيجان إلى تركيا بلغ 5 آلاف و300 طن إلى جانب مساعدات نقدية بلغت 45 مليون دولار.

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وكان رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، أعلن أمس تعهّد مؤتمر المانحين في بروكسل، بتقديم نحو 7 مليارات يورو لصالح متضرري الزلزال في تركيا وسورية.

وكان زلزالان مدمران، ضربا في السادس من فبراير الماضي جنوب شرق تركيا وشمال سورية، حيث كان الزلزال الأول بقوة 7.7 درجة، والثاني بعد عدة ساعات بقوة 7.6 درجة، كما تلتهما آلاف الهزات الارتدادية.

وتقول الأمم المتحدة إن الكارثة هي الأسوأ في تاريخ تركيا من حيث عدد القتلى.