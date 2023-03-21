بريطانيا «تدرس» دعم «الجنائية الدولية» لمناقشة جرائم الحرب في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بريطانيا أنها ستدرس دعم محكمة خاصة للنظر في احتمال حدوث جرائم حرب في أوكرانيا، وذلك بعد أن حث الرئيس فولوديمير زيلينسكي، دول العالم على تأييد الفكرة.

وقالت وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية اليوم الثلاثاء، إن ذلك جاء بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتهمته فيها بتحمل المسؤولية الشخصية عن عمليات اختطاف أطفال من أوكرانيا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

تحديد جرائم الحرب المزعومة

وطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، خلال كلمته أمام مؤتمر عقد في لانكستر هاوس في وسط العاصمة البريطانية لندن، حيث تجمع وزراء العدل من أنحاء العالم، روسيا بـ«إعادة» الأطفال إلى أوكرانيا، حيث جرى تحديد بالتفصيل جرائم الحرب المزعومة.

وحث زيلينسكي، في رسالة سبق تسجيلها، في ختام الاجتماع، الوفود الحاضرة على دعم محكمة لبحث «العدوان» الروسي، مضيفاً أن «ذلك سيؤكد بشكل مهم العدالة الدولية».

وقال نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب، في مؤتمر صحفي حول احتمال إنشاء محكمة،: «سنواصل العمل معا لدراسة الأمر».

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وأوضح خان أن «المزاعم خطيرة فعلاً، لأن أوكرانيا مسرح جريمة، وقد تلقينا أنواعاً متعددة من تلك المزاعم».

وجرى تمثيل أكثر من 40 دولة في الاجتماع، الذي استضافه دومينيك راب ووزيرة العدل الهولندية ديلان يسيلجوز-زيجيريوس.