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إطلاق الصحفي الفرنسي أوليفييه دوبوا المختطف في مالي منذ عام 2021

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 مارس 2023, 05:55 مساء
إطلاق الصحفي الفرنسي أوليفييه دوبوا المختطف في مالي منذ عام 2021
الصحفي الفرنسي أوليفييه دوبوا (الثالث من اليسار) أثناء وصوله إلى مطار ديوري هاماني الدولي في نيامي. (أ ف ب)
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بعد نحو عامين من اختطافه من جانب جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» في مالي، وصل الصحفي الفرنسي أوليفييه دوبوا مطار نيامي الإثنين، إلى جانب العامل في المجال الإنساني الأميركي جيفري وودكي الذي اختُطف في 2016 في النيجر.

وعند نزوله من الطائرة، قال دوبوا «أشعر بالتعب لكنني بخير» وبدا مبتسمًا ومتأثراً، وكان يرتدي قميصًا أبيض وبنطالًا بيج اللون. وأضاف أمام العديد من الصحفيين «إنه لأمر عظيم بالنسبة لي أن أكون هنا، وأن أكون طليقاً، أريد أن أشيد بالنيجر لمهارتها في هذه المهمة الدقيقة وأن أشكر فرنسا وجميع من سمحوا لي بالتواجد هنا اليوم»، بحسب «فرانس برس».

وقال وزير الداخلية النيجيري حمادو سولي الإثنين في المطار «استعادت السلطات النيجيرية الرهينتين سالمين قبل تسليمهما للسلطات الفرنسية والأميركية».

«ارتياح كبير» بعد 711 يومًا 
ورحبت منظمة «مراسلون بلا حدود» بالإفراج عن الصحفي وقالت أنه شكّل «ارتياحًا كبيرًا» بعد 711 يومًا قضاها مختطفاً في مالي، وهي الفترة «الأطول بالنسبة لصحفي فرنسي محتجز كرهينة منذ الحرب اللبنانية».

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وفي رده على سؤال لـ«فرانس برس»، أجاب الأمين العام للمنظمة كريستوف ديلوار «تلقينا أخبارًا مطمئنة في مناسبات عدة خلال الأشهر الأخيرة، لكن طول مدة اختطافه أثار قلقنا». كما أُفرج عن العامل في المجال الإنساني الأميركي جيفري وودكي الذي اختُطف في أكتوبر 2016 في النيجر. وظهر متكئًا على عصا إلى جانب دوبوا. 

أكبر تحالف «مسلح» في منطقة الساحل
واختُطف دوبوا، الصحفي المستقل «48 عامًا»، في الثامن من أبريل 2021 في غاو بشمال مالي على أيدي جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، أكبر تحالف «مسلح» في منطقة الساحل مرتبط بتنظيم القاعدة.

تعاون بشكل خاص مع صحيفة «ليبراسيون» ومجلتي «لوبوان» و«جون افريك»، وكان يعيش ويعمل في مالي منذ عام 2015، عندما تم اختطافه. وأعلن أنه تعرض للخطف في شريط فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي في 5 مايو 2021.

واختُطف وودكي، الذي كان يعمل في مساعدة السكان الرحّل مع منظمة غير حكومية في آبالاك في النيجر، في 14 أكتوبر 2016 من قبل جماعات جهادية نقلته في ما بعد إلى مالي، بحسب مصادر أمنية في النيجر.

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