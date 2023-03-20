  • Alwasat News
Atwasat

إطلاق الأميركي جيفري وودكي المختطف منذ 2016 في النيجر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 مارس 2023, 05:39 مساء
إطلاق الأميركي جيفري وودكي المختطف منذ 2016 في النيجر
قوات تابعة للجيش في النيجر. (الإنترنت)
alwasat radio

وصل العامل في المجال الإنساني الأميركي جيفري وودكي، الذي اختُطف في أكتوبر في النيجر، مطار نيامي الإثنين حرًا طليقًا اليوم الإثنين، إلى جانب الصحفي الفرنسي أوليفييه دوبوا الذي أُفرج عنه هو أيضًا بعد عامَين من اختطافه.

واختُطف وودكي، الذي كان يعمل في مساعدة السكان الرحّل مع منظمة غير حكومية في آبالاك في النيجر، في 14 أكتوبر 2016 من قبل جماعات «متطرفة» نقلته في ما بعد إلى مالي، بحسب مصادر أمنية في النيجر، وفق «فرانس برس».

ارتيياح أميركي بعد إطلاق سراح جيفري وودكي
وأبدى البيت الأبيض الإثنين «ارتياحاً» لإطلاق سراح عامل الإغاثة الأميركي جيفري وودكي، وقال مستشار الأمن القومي جايك سوليفان عبر تويتر «أنا ممتن ومرتاح للإفراج عن الرهينة الأميركي جيف وودكي بعد أكثر من ستّ سنوات في الأسر. تشكر الولايات المتحدة النيجر على مساعدتها في إعادته إلى الوطن لجميع الذين يفتقدونه ويحبونه».

-  عملية تبادل أسرى بين الولايات المتحدة وطالبان
-  بايدن: «طالبان» أطلقت سراح مارك فريريكس.. العملية «تطلبت اتخاذ قرارات صعبة»

وأضاف سوليفان  «أشكر كثيرين في حكومتنا الذين عملوا بلا كلل من أجل تأمين حريته».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - اليوم الدولي للسعادة

كاريكاتير حليم - اليوم الدولي للسعادة
مواجهات مهمة في الجولة الـ10 بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم

مواجهات مهمة في الجولة الـ10 بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم
من بينها المناعة الذاتية.. أمراض يسببها الملح الزائد في الطعام

من بينها المناعة الذاتية.. أمراض يسببها الملح الزائد في الطعام
«النقاد للدراما العربية» تعلن جوائز دورتها الثانية للعام 2022

«النقاد للدراما العربية» تعلن جوائز دورتها الثانية للعام 2022
«فكر صهيوني عنصري».. إشتية يعلق على تصريحات وزير «إسرائيلي» بعدم وجود شعب فلسطيني

«فكر صهيوني عنصري».. إشتية يعلق على تصريحات وزير «إسرائيلي» بعدم وجود شعب ...
ثنائي روسي مخادع يستهدف مسؤولين غربيين بمكالمات فيديو مضللة

ثنائي روسي مخادع يستهدف مسؤولين غربيين بمكالمات فيديو مضللة
20 عاما على الغزو الأميركي.. أمل «خجول» وقلق من المستقبل بين العراقيين

20 عاما على الغزو الأميركي.. أمل «خجول» وقلق من المستقبل بين العراقيين
مصادر لـ«الوسط»: إسماعيل التاجوري يلتحق ببعثة المنتخب الوطني في تونس

مصادر لـ«الوسط»: إسماعيل التاجوري يلتحق ببعثة المنتخب الوطني في تونس
باتيلي يحدد 7 مهام للجنة رفيعة المستوى المقترحة بشأن الانتخابات

باتيلي يحدد 7 مهام للجنة رفيعة المستوى المقترحة بشأن الانتخابات
إبراهيموفيتش يدخل تاريخ الدوري الإيطالي

إبراهيموفيتش يدخل تاريخ الدوري الإيطالي
كونتي ينفجر.. لم أر في حياتي لاعبين هكذا

كونتي ينفجر.. لم أر في حياتي لاعبين هكذا
أنشيلوتي يهاجم هازارد قبل «الكلاسيكو»

أنشيلوتي يهاجم هازارد قبل «الكلاسيكو»
ترقب لوصول محترفي «فرسان المتوسط» بقيادة المصراتي وسط غياب بن علي وشكوك حول السلتوا والتربي

ترقب لوصول محترفي «فرسان المتوسط» بقيادة المصراتي وسط غياب بن علي وشكوك حول ...
ليبيا تتوج بـ4 ميداليات في تايكواندو أفريقيا «Itf»

ليبيا تتوج بـ4 ميداليات في تايكواندو أفريقيا «Itf»
نهلة العربي توثق «أثر الغائبين» في رواية جديدة

نهلة العربي توثق «أثر الغائبين» في رواية جديدة
الواقع والخيال لعبة أوسمان بن ساسي في روايته الأولى «قصور الشعير»

الواقع والخيال لعبة أوسمان بن ساسي في روايته الأولى «قصور الشعير»
الطحالب الضارة «تسمم» عطلة الربيع في فلوريدا

الطحالب الضارة «تسمم» عطلة الربيع في فلوريدا
الأسماك النافقة وراء انسداد نهر أسترالي

الأسماك النافقة وراء انسداد نهر أسترالي
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
خبير أممي: الانتهاكات في إيران ترقى إلى «جرائم ضد الإنسانية»
خبير أممي: الانتهاكات في إيران ترقى إلى «جرائم ضد الإنسانية»
الأمم المتحدة: العالم سيشهد احتراراً مناخياً بـ1.5% في 2030-2035
الأمم المتحدة: العالم سيشهد احتراراً مناخياً بـ1.5% في 2030-2035
إردوغان: الخسائر جراء الزلزال في تركيا تُقدّر بحوالي 104 مليارات دولار
إردوغان: الخسائر جراء الزلزال في تركيا تُقدّر بحوالي 104 مليارات ...
شي يشيد بـ«العلاقات الوثيقة» بين روسيا والصين خلال لقائه بوتين
شي يشيد بـ«العلاقات الوثيقة» بين روسيا والصين خلال لقائه بوتين
إطلاق الأميركي جيفري وودكي المختطف منذ 2016 في النيجر
إطلاق الأميركي جيفري وودكي المختطف منذ 2016 في النيجر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأمم المتحدة ترجح صحة مقطع فيديو يظهر إعدام جندي أوكراني
الأمم المتحدة ترجح صحة مقطع فيديو يظهر إعدام جندي أوكراني...
تحطم مسيرة أميركية بعدما اصطدمت بها مقاتلة روسية فوق البحر الأسود
تحطم مسيرة أميركية بعدما اصطدمت بها مقاتلة روسية فوق البحر ......
ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء المقبل ويدعو إلى التظاهر
ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء المقبل ويدعو إلى التظاهر...
فيديو.. لحظة اعتراض طائرة عسكرية روسية لـ«MQ-9» الأميركية فوق البحر الأسود
فيديو.. لحظة اعتراض طائرة عسكرية روسية لـ«MQ-9» الأميركية ......
المفوضية الأوروبية تطالب بنقل الصناعات الدفاعية إلى حالة اقتصاد الحرب
المفوضية الأوروبية تطالب بنقل الصناعات الدفاعية إلى حالة ......
المزيد
بلينكن: «لا ينبغي على العالم أن ينخدع» بمقترحات الرئيس الصيني في موسكو
بلينكن: «لا ينبغي على العالم أن ينخدع» بمقترحات الرئيس ......
واشنطن: مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 350 مليون دولار
واشنطن: مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 350 مليون دولار...
إطلاق الصحفي الفرنسي أوليفييه دوبوا المختطف في مالي منذ عام 2021
إطلاق الصحفي الفرنسي أوليفييه دوبوا المختطف في مالي منذ عام ......
إطلاق الأميركي جيفري وودكي المختطف منذ 2016 في النيجر
إطلاق الأميركي جيفري وودكي المختطف منذ 2016 في النيجر...
شي يشيد بـ«العلاقات الوثيقة» بين روسيا والصين خلال لقائه بوتين
شي يشيد بـ«العلاقات الوثيقة» بين روسيا والصين خلال لقائه ......
المزيد