إطلاق الأميركي جيفري وودكي المختطف منذ 2016 في النيجر

القاهرة - بوابة الوسط

وصل العامل في المجال الإنساني الأميركي جيفري وودكي، الذي اختُطف في أكتوبر في النيجر، مطار نيامي الإثنين حرًا طليقًا اليوم الإثنين، إلى جانب الصحفي الفرنسي أوليفييه دوبوا الذي أُفرج عنه هو أيضًا بعد عامَين من اختطافه.

واختُطف وودكي، الذي كان يعمل في مساعدة السكان الرحّل مع منظمة غير حكومية في آبالاك في النيجر، في 14 أكتوبر 2016 من قبل جماعات «متطرفة» نقلته في ما بعد إلى مالي، بحسب مصادر أمنية في النيجر، وفق «فرانس برس».

ارتيياح أميركي بعد إطلاق سراح جيفري وودكي

وأبدى البيت الأبيض الإثنين «ارتياحاً» لإطلاق سراح عامل الإغاثة الأميركي جيفري وودكي، وقال مستشار الأمن القومي جايك سوليفان عبر تويتر «أنا ممتن ومرتاح للإفراج عن الرهينة الأميركي جيف وودكي بعد أكثر من ستّ سنوات في الأسر. تشكر الولايات المتحدة النيجر على مساعدتها في إعادته إلى الوطن لجميع الذين يفتقدونه ويحبونه».

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وأضاف سوليفان «أشكر كثيرين في حكومتنا الذين عملوا بلا كلل من أجل تأمين حريته».