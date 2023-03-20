  • Alwasat News
Atwasat

خبير أممي: الانتهاكات في إيران ترقى إلى «جرائم ضد الإنسانية»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 مارس 2023, 04:14 مساء
خبير أممي: الانتهاكات في إيران ترقى إلى «جرائم ضد الإنسانية»
تظاهرة لمعارضين إيرانيين أمام مبنى البرلمان الأوروبي. (الإنترنت)
alwasat radio

ندد المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، الإثنين باحتمال ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» في هذا البلد، خصوصا بعد وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة.

وقال جافيد رحمن أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف «إن حجم وخطورة الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الإيرانية، خصوصا منذ وفاة السيدة أميني، تشير إلى احتمال ارتكاب جرائم دولية بما فيها جرائم ضد الإنسانية هي جرائم قتل وسجن وإخفاء قسري وتعذيب واغتصاب وعنف جنسي واضطهاد»، بحسب «فرانس برس».

وشهدت إيران احتجاجات واسعة منذ وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر الماضي.

«محاكمات غير عادلة بشكل صارخ»
وأضاف رحمن أن نطاق وفداحة الجرائم التي ارتكبتها السلطات في إطار حملة قمع أوسع ضد الاحتجاجات بعد وفاتها «يشير إلى احتمال ارتكاب جرائم دولية ولا سيما الجرائم ضد الإنسانية».

- إيران تنفذ حكم الإعدام في الناشط الكردي آرش أحمدي
-  إيران.. الحكم بالإعدام على شخصين على خلفية الهجوم على مرقد ديني في شيراز

وعبّر عن غضبه من إعدام أربعة أشخاص على الأقل مرتبطين بالاحتجاجات، وقال إن ما مجموعه 143 شخصًا أُعدموا في البلاد منذ يناير بعد «محاكمات غير عادلة بشكل صارخ». وقال المبعوث الإيراني إلى المجلس، ومقره جنيف، إن الادعاءات تخيلية وأن هناك تعمد لاستهداف إيران بالمجلس.

عقوبات بريطانية
من جهتها، فرضت الحكومة البريطانية اليوم الإثنين عقوباتٍ على قادةٍ كبار في الحرس الثوري الإيراني من بينهم من قالت إنهم مسؤولون عن إدارة استثماراته المالية.

وأعلنت بريطانيا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في الأشهر الماضية عدة حزمات من العقوبات على إيران وعزت ذلك إلى القمع واسع النطاق والعنيف غالبًا للمتظاهرين بعد وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر.

وقال جيمس كليفرلي وزير الخارجية البريطاني: «اليوم، نتخذ إجراء ضد القادة الكبار داخل الحرس الثوري الإيراني المسؤولين عن تمويل القمع الوحشي للنظام الحاكم».

تجميد أصول وحظر سفر إلى بريطانيا
وتأسس الحرس الثوري الإيراني في أعقاب الثورة الإسلامية عام 1979 لحماية النظام الشيعي الحاكم، ويضم ما يُقدر بنحو 125 ألف جندي في وحدات برية وبحرية وجوية ويقود قوات الباسيج التي غالباً ما تُستخدم في عمليات القمع.

وفُرضت العقوبات، وهي تجميد أصول وحظر سفر إلى بريطانيا، على خمسة أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة التعاونية بالحرس الثوري وقائدين كبيرين بالحرس في محافظتي طهران وألبرز.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مواجهات مهمة في الجولة الـ10 بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم

مواجهات مهمة في الجولة الـ10 بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم
من بينها المناعة الذاتية.. أمراض يسببها الملح الزائد في الطعام

من بينها المناعة الذاتية.. أمراض يسببها الملح الزائد في الطعام
«النقاد للدراما العربية» تعلن جوائز دورتها الثانية للعام 2022

«النقاد للدراما العربية» تعلن جوائز دورتها الثانية للعام 2022
«فكر صهيوني عنصري».. إشتية يعلق على تصريحات وزير «إسرائيلي» بعدم وجود شعب فلسطيني

«فكر صهيوني عنصري».. إشتية يعلق على تصريحات وزير «إسرائيلي» بعدم وجود شعب ...
ثنائي روسي مخادع يستهدف مسؤولين غربيين بمكالمات فيديو مضللة

ثنائي روسي مخادع يستهدف مسؤولين غربيين بمكالمات فيديو مضللة
20 عاما على الغزو الأميركي.. أمل «خجول» وقلق من المستقبل بين العراقيين

20 عاما على الغزو الأميركي.. أمل «خجول» وقلق من المستقبل بين العراقيين
مصادر لـ«الوسط»: إسماعيل التاجوري يلتحق ببعثة المنتخب الوطني في تونس

مصادر لـ«الوسط»: إسماعيل التاجوري يلتحق ببعثة المنتخب الوطني في تونس
باتيلي يحدد 7 مهام للجنة رفيعة المستوى المقترحة بشأن الانتخابات

باتيلي يحدد 7 مهام للجنة رفيعة المستوى المقترحة بشأن الانتخابات
بوتين يقود سيارة بنفسه إلى ماريوبول للمرة الأولى منذ سقوطها في يد الجيش الروسي (شاهد)

بوتين يقود سيارة بنفسه إلى ماريوبول للمرة الأولى منذ سقوطها في يد الجيش الروسي ...
بوتين يقود سيارة بنفسه إلى ماريوبول للمرة الأولى منذ سقوطها في يد الجيش الروسي (شاهد)

بوتين يقود سيارة بنفسه إلى ماريوبول للمرة الأولى منذ سقوطها في يد الجيش الروسي ...
الأخضر يحرز أول فوز له في دوري المجموعات بـ«الكونفدرالية»

الأخضر يحرز أول فوز له في دوري المجموعات بـ«الكونفدرالية»
إبراهيموفيتش يدخل تاريخ الدوري الإيطالي

إبراهيموفيتش يدخل تاريخ الدوري الإيطالي
أميركا تدفع بقاذفاتها العملاقة ومدافعها في مناورات مع كوريا الجنوبية (فيديو)

أميركا تدفع بقاذفاتها العملاقة ومدافعها في مناورات مع كوريا الجنوبية (فيديو)
كونتي ينفجر.. لم أر في حياتي لاعبين هكذا

كونتي ينفجر.. لم أر في حياتي لاعبين هكذا
أنشيلوتي يهاجم هازارد قبل «الكلاسيكو»

أنشيلوتي يهاجم هازارد قبل «الكلاسيكو»
ترقب لوصول محترفي «فرسان المتوسط» بقيادة المصراتي وسط غياب بن علي وشكوك حول السلتوا والتربي

ترقب لوصول محترفي «فرسان المتوسط» بقيادة المصراتي وسط غياب بن علي وشكوك حول ...
ليبيا تتوج بـ4 ميداليات في تايكواندو أفريقيا «Itf»

ليبيا تتوج بـ4 ميداليات في تايكواندو أفريقيا «Itf»
نهلة العربي توثق «أثر الغائبين» في رواية جديدة

نهلة العربي توثق «أثر الغائبين» في رواية جديدة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
لندن تحض الرئيس الصيني للضغط على بوتين لوقف الحرب و«الفظاعات» في أوكرانيا
لندن تحض الرئيس الصيني للضغط على بوتين لوقف الحرب و«الفظاعات» في ...
بوتين يؤكد أن العلاقات مع الدول الإفريقية تشكل أولوية لروسيا
بوتين يؤكد أن العلاقات مع الدول الإفريقية تشكل أولوية لروسيا
غوتيريس يدعو الدول الغنية لتقديم هدفها ببلوغ الحياد الكربوني إلى 2040
غوتيريس يدعو الدول الغنية لتقديم هدفها ببلوغ الحياد الكربوني إلى ...
المفوضية الأوروبية تعلن تخصيص مليار يورو لإعادة إعمار تركيا
المفوضية الأوروبية تعلن تخصيص مليار يورو لإعادة إعمار تركيا
بدء اللقاء المنتظر بين بوتين ونظيره الصيني في روسيا
بدء اللقاء المنتظر بين بوتين ونظيره الصيني في روسيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأمم المتحدة ترجح صحة مقطع فيديو يظهر إعدام جندي أوكراني
الأمم المتحدة ترجح صحة مقطع فيديو يظهر إعدام جندي أوكراني...
تحطم مسيرة أميركية بعدما اصطدمت بها مقاتلة روسية فوق البحر الأسود
تحطم مسيرة أميركية بعدما اصطدمت بها مقاتلة روسية فوق البحر ......
ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء المقبل ويدعو إلى التظاهر
ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء المقبل ويدعو إلى التظاهر...
فيديو.. لحظة اعتراض طائرة عسكرية روسية لـ«MQ-9» الأميركية فوق البحر الأسود
فيديو.. لحظة اعتراض طائرة عسكرية روسية لـ«MQ-9» الأميركية ......
المفوضية الأوروبية تطالب بنقل الصناعات الدفاعية إلى حالة اقتصاد الحرب
المفوضية الأوروبية تطالب بنقل الصناعات الدفاعية إلى حالة ......
المزيد
إردوغان: الخسائر جراء الزلزال في تركيا تُقدّر بحوالي 104 مليارات دولار
إردوغان: الخسائر جراء الزلزال في تركيا تُقدّر بحوالي 104 ......
الأمم المتحدة: العالم سيشهد احتراراً مناخياً بـ1.5% في 2030-2035
الأمم المتحدة: العالم سيشهد احتراراً مناخياً بـ1.5% في ......
خبير أممي: الانتهاكات في إيران ترقى إلى «جرائم ضد الإنسانية»
خبير أممي: الانتهاكات في إيران ترقى إلى «جرائم ضد الإنسانية»...
بدء اللقاء المنتظر بين بوتين ونظيره الصيني في روسيا
بدء اللقاء المنتظر بين بوتين ونظيره الصيني في روسيا...
المفوضية الأوروبية تعلن تخصيص مليار يورو لإعادة إعمار تركيا
المفوضية الأوروبية تعلن تخصيص مليار يورو لإعادة إعمار تركيا...
المزيد