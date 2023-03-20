خبير أممي: الانتهاكات في إيران ترقى إلى «جرائم ضد الإنسانية»

القاهرة - بوابة الوسط

ندد المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، الإثنين باحتمال ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» في هذا البلد، خصوصا بعد وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة.

وقال جافيد رحمن أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف «إن حجم وخطورة الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الإيرانية، خصوصا منذ وفاة السيدة أميني، تشير إلى احتمال ارتكاب جرائم دولية بما فيها جرائم ضد الإنسانية هي جرائم قتل وسجن وإخفاء قسري وتعذيب واغتصاب وعنف جنسي واضطهاد»، بحسب «فرانس برس».

وشهدت إيران احتجاجات واسعة منذ وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر الماضي.

«محاكمات غير عادلة بشكل صارخ»

وأضاف رحمن أن نطاق وفداحة الجرائم التي ارتكبتها السلطات في إطار حملة قمع أوسع ضد الاحتجاجات بعد وفاتها «يشير إلى احتمال ارتكاب جرائم دولية ولا سيما الجرائم ضد الإنسانية».

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وعبّر عن غضبه من إعدام أربعة أشخاص على الأقل مرتبطين بالاحتجاجات، وقال إن ما مجموعه 143 شخصًا أُعدموا في البلاد منذ يناير بعد «محاكمات غير عادلة بشكل صارخ». وقال المبعوث الإيراني إلى المجلس، ومقره جنيف، إن الادعاءات تخيلية وأن هناك تعمد لاستهداف إيران بالمجلس.

عقوبات بريطانية

من جهتها، فرضت الحكومة البريطانية اليوم الإثنين عقوباتٍ على قادةٍ كبار في الحرس الثوري الإيراني من بينهم من قالت إنهم مسؤولون عن إدارة استثماراته المالية.

وأعلنت بريطانيا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في الأشهر الماضية عدة حزمات من العقوبات على إيران وعزت ذلك إلى القمع واسع النطاق والعنيف غالبًا للمتظاهرين بعد وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر.

وقال جيمس كليفرلي وزير الخارجية البريطاني: «اليوم، نتخذ إجراء ضد القادة الكبار داخل الحرس الثوري الإيراني المسؤولين عن تمويل القمع الوحشي للنظام الحاكم».

تجميد أصول وحظر سفر إلى بريطانيا

وتأسس الحرس الثوري الإيراني في أعقاب الثورة الإسلامية عام 1979 لحماية النظام الشيعي الحاكم، ويضم ما يُقدر بنحو 125 ألف جندي في وحدات برية وبحرية وجوية ويقود قوات الباسيج التي غالباً ما تُستخدم في عمليات القمع.

وفُرضت العقوبات، وهي تجميد أصول وحظر سفر إلى بريطانيا، على خمسة أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة التعاونية بالحرس الثوري وقائدين كبيرين بالحرس في محافظتي طهران وألبرز.