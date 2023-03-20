الكرملين: بوتين وشي جينبينغ سيبحثان الخطة الصينية لتسوية النزاع في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الكرملين الاثنين أن الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، سيبحثان الخطة التي اقترحتها بكين لتسوية النزاع في أوكرانيا خلال قمتهما في روسيا هذا الأسبوع، متهما الولايات المتحدة بتأجيج أعمال العنف.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للصحفيين، إن «المواضيع الواردة في هذه الخطة (الصينية) حول أوكرانيا ستشكل جزءا من المحادثات»، مضيفا أن «الولايات المتحدة تصر على مواقفها القائمة على مواصلة تأجيج النزاع وعرقلة خفض حدة الأعمال الحربية ومواصلة إغراق أوكرانيا بالأسلحة»، بحسب وكالة «فرانس برس».