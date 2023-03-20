أوكرانيا تراقب بقلق زيارة الرئيس الصيني إلى روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

تترقب أوكرانيا بقلق زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى الكرملين هذا الأسبوع، خشية أن تقرر بكين، الحليفة الاستراتيجية لروسيا، في نهاية المطاف تسليم أسلحة لموسكو وبالتالي التأثير على نتيجة الحرب.

وتلعب بكين دورا محايدا حيث لم تدن الهجوم الروسي ولم تدعمه علنا، وإذا كانت الصين تصر على احترام مبدأ وحدة أراضي أوكرانيا، فهي قدمت أيضا دعما دبلوماسيا فعليا لموسكو منذ بدء غزوها أوكرانيا في فبراير 2022، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويأمل الأوكرانيون بأن يساهم ضغط حلفائهم الغربيين على السلطات الصينية، في الحفاظ على هذا التوازن الهش.

السلطات الأوكرانية لا ترغب في التعليق

وقال نائب مدير مركز التحليل الأوكراني «نيو يوروب»، سيرغي سولودكي، لوكالة «فرانس برس»، إن «توقعات أوكرانيا هي بالحد الأدنى: ألا تتدهور الأمور».

الموضوع حساس لدرجة أن السلطات الأوكرانية لا ترغب في التعليق علنا على هذه الزيارة المرتقبة من الإثنين إلى الأربعاء، والتي سيلتقي فيها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ مرتين على الأقل.

وقال مسؤول أوكراني كبير رافضا الكشف عن اسمه لوكالة «فرانس برس»، إن «أوكرانيا ستتابع عن كثب هذه الزيارة»، مضيفا «بالنسبة إلينا، من المهم أن تحافظ الصين على سياستها القائمة على الاحترام الثابت لوحدة أراضي دول أخرى»، بعدما أعلنت موسكو ضم خمس مناطق أوكرانية.

في موازاة ذلك، اتهمت الولايات المتحدة بكين في فبراير، بأنها تدرس مسألة تسليم أسلحة لروسيا في وقت يواجه هجومها على أوكرانيا مأزقا.

وقال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أيه)، وليام بيرنز، لتلفزيون «سي بي إس»، «نحن مقتنعون بأن القيادة الصينية تعتزم ان تقدم معدات فتاكة» لروسيا.

وبحسب معلومات صحافية فإن هذه المعدات تشمل ذخائر وطائرات بدون طيار.

وحتى الآن، قدمت إيران فقط مسيرات قتالية لموسكو التي تستخدمها بشكل خاص لمهاجمة بنى تحتية للطاقة في أوكرانيا. وتعتبر واشنطن أن بكين تقدم أساسا معدات غير فتاكة إلى روسيا.

وقال مسؤول أوكراني كبير آخر رافضا الكشف عن اسمه في مطلع مارس، «إذا بدأوا بتقديم الأسلحة، فستكون هذه مشكلة خطيرة بالنسبة لنا».

تواصل مع بكين

من جهته قلل الامين العام لمجلس الأمن الأوكراني أوليكسي دانيلوف، من احتمال ارسال مثل هذه الشحنات. وقال في مقابلة نشرت الجمعة «الصين (...) لن تكون متواطئة مع روسيا».

كذلك اعتبر المحلل الأوكراني يوري بويتا، وهو حاليا باحث مشارك في معهد أبحاث الدفاع والأمن الوطني ومقره تايبيه، أن هذا الأمر غير محتمل في هذه المرحلة.

وقال لوكالة فرانس برس «لا نتوقع تسليم دبابات أو طائرات صينية أو أنظمة إطلاق صواريخ متعددة صينية، على المدى القصير».

وتحاول الصين بالواقع في الوقت الراهن أن تطرح نفسها كوسيط محتمل. في نهاية فبراير نشرت بكين وثيقة من 12 نقطة تدعو خصوصا موسكو وكييف إلى إجراء محادثات.

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لكن خلافا لما تطالب به أوكرانيا والغرب، فإنها لا تذكر انسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية وتقترح في المقابل رفع العقوبات «الأحادية الجانب» ضد روسيا.

ورفض الغربيون هذه الوثيقة لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحريص على عدم إثارة استياء بكين، اعتبر أنه من «الضروري العمل» مع هذه الدولة.

ورغم تبادل الأحاديث بين وزيري خارجية أوكرانيا والصين، فإن زيلينسكي لم يعقد محادثات مع شي جينبينغ منذ بدء الغزو الروسي رغم أنه عبر علنا عن رغبته بذلك.