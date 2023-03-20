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الرئيس الصيني في زيارة إلى روسيا من أجل السلام

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 مارس 2023, 08:07 صباحا
الرئيس الصيني في زيارة إلى روسيا من أجل السلام
الرئيسان الصيني والروسي خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند، 16 سبتمبر 2022، (ا ف ب)
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أشاد شي جينبينغ وفلاديمير بوتين الإثنين بمتانة شراكتهما قبل ساعات من وصول الرئيس الصيني إلى موسكو لعقد قمة مع نظيره الروسي المعزول على الساحة الدولية.

وتعد الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام هي أول زيارة لشي إلى روسيا منذ نحو أربع سنوات، حيث وصف الأخير الزيارة، بأنها «رحلة صداقة وتعاون وسلام»، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن مقال نشرته جريدة «روسيسكايا غازيتا» الروسية.

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وتتحصن الصين بدورها في تسهيل استئناف العلاقات الدبلوماسية أخيرا بين السعودية وإيران، لتطرح نفسها في موقع الوسيط في النزاع في أوكرانيا داعية إلى مفاوضات سلام بين موسكو وكييف.

وفي مقال نشرته جريدة صينية الإثنين أثنى بوتين على «عزم الصين على لعب دور بناء في تسوية» النزاع معتبرا أن «العلاقات الروسية الصينية بلغت ذروتها التاريخية».

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