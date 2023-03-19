بوتين يشيد باستعداد الصين للاضطلاع بـ«دور بناء» على صعيد التسوية في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد بـ«استعداد الصين للاضطلاع بدور بناء على صعيد تسوية النزاع في أوكرانيا»، وذلك في خضم جهود وساطة بين موسكو وكييف تقودها بكين.

وجاء في مقالة كتبها الرئيس الروسي لجريدة صينية نشرها «الكرملين» عشية زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى موسكو «نشيد باستعداد الصين للاضطلاع بدور بناء على صعيد تسوية الأزمة في أوكرانيا»، بحسب «فرانس برس».

العلاقات الروسية - الصينية

وأكد بوتين أن العلاقات الروسية - الصينية «في ذروتها»، وذلك عشية زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى موسكو، وقال إن «العلاقات الروسية - الصينية بلغت ذروتها التاريخية وتزداد رسوخًا».

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وأعلنت وزارة الخارجية الصينية الجمعة الماضي أنه «بدعوة من رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين، يقوم الرئيس شي جينبينغ بزيارة دولة لروسيا بين 20 و22 مارس».