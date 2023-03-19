الجمهوريون ينددون بالملاحقات «السياسية» لترامب

القاهرة - بوابة الوسط

ندد مسؤولون جمهوريون، الأحد، بملاحقة «سياسية» يتعرض لها دونالد ترامب الذي قد يصبح أول رئيس سابق توجه إليه التهم فيما عبر الديمقراطيون من جانبهم عن قلقهم من أن تؤدي دعوات الملياردير للتظاهر الى أعمال عنف جديدة يقوم بها مناصروه.

واقترب احتمال توجيه التهم إلى ترامب فجأة منذ أن دُعي إلى الإدلاء بإفادته في قضية «ستورمي دانيلز»، في إشارة ممكنة إلى أن التحقيق الذي تجريه نيابة نيويورك وصل إلى نهايته. وهي تتعلق بدفع مبلغ من المال لنجمة الأفلام الإباحية هذه لشراء صمتها على علاقة تقول إنها أقامتها معه قبل سنوات، بحسب «فرانس برس».

السبت، كتب ترامب في حسابه على منصته الاجتماعية (Truth Social) «سيجري توقيف المرشح الجمهوري الرئيسي والرئيس السابق للولايات المتحدة الأميركية الثلاثاء المقبل»، وأضاف ترامب المرشح للانتخابات الرئاسية للعام 2024 في منشور بأحرف كبيرة «تظاهروا! استعيدوا بلادنا!».

الملاحقات القضائية تجري «بدافع سياسي»

في هذا السياق، هب العديد من الجمهوريين للدفاع عنه وفي مقدمهم رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي الذي ندد «باستغلال للسلطة» من قبل مدعي عام مانهاتن في ولاية نيويورك ألفين براغ. حتى نائب الرئيس السابق مايك بنس الذي كان نأى بنفسه عن ترامب بعد الهجوم على الكابيتول في 6 يناير 2021، قدم دعمه للملياردير الأحد.

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وقال نائبه السابق الذي يطمح أيضًا لخوض انتخابات 2024 ويريد بالتالي تحسين صورته أمام القاعدة الجمهورية، إن الملاحقات القضائية بحقه تجري «بدافع سياسي». وأضاف أنه ذهل بفكرة أنه يمكن توجيه تهم إلى رئيس سابق من قبل هذا المدعي «في وقت تشهد فيه نيويورك موجة جريمة». من جانب الديمقراطيين، فإن مثل هذا الدفاع اعتبر غير مسؤول.

«لا يوجد سبب للتظاهر»

وكتب النائب آدم شيف العضو السابق في اللجنة البرلمانية التي حققت في الهجوم على الكابيتول من قبل أنصار ترامب، على «تويتر» إن بنس «يضع طموحه فوق المصلحة العامة عبر مهاجمة الملاحقات القضائية المحتملة ضد ترامب والدفاع عن دعوة للتظاهر».

من جهتها، قالت السناتور الديمقراطية اليزابيث وارن الأحد «لا يوجد سبب للتظاهر»، مضيفة «أن القضاء يعمل كما يجب، دون خشية أو امتياز لأحد». والسبت وصفت النائبة الديمقراطية نانسي بيلوسي التي كانت تترأس مجلس النواب عند وقوع هجوم 6 يناير 2021، دعوات دونالد ترامب للتظاهر بأنها «خطيرة».

وتُردّد هذه الدعوة صدى المناشدة التي أطلقها في العام 2020 لدفع أنصاره للتظاهر في واشنطن في السادس من يناير 2021 بزعم أن الانتخابات الرئاسية «سُرقت» منه. واعتبر الخطاب الذي ألقاه في ذلك الحين مقدمة لهجوم شنه أنصاره على مبنى الكابيتول مقر السلطة التشريعية، في حدث شكّل صدمة لأميركا والعالم.

مخاوف من تظاهرات أمام المحكمة

وقال السناتور الديمقراطي عن أريزونا مارك كيلي الأحد «سيكون من المهم لقوات الأمن التنبه من هذه التظاهرات والحرص على عدم وصولها إلى مستوى العنف»، ورد بالإيجاب على سؤال من صحفي حول ما اذا كان قلقًا.

بحسب معلومات صحفية فإن المدعي ألفين براغ أكد أنه لن يجري «التسامح» مع أي محاولة ترهيب أو تهديد. وأفادت عدة وسائل إعلام أميركية أن السلطات المحلية والفدرالية تستعد لاحتمال توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق ما قد يشكل تحديًا أمنيًا في حال حصول تظاهرات أمام المحكمة سواء من مؤيدي أو معارضي ترامب.

ومثل هذا الاتهام في حال توجيهه، غير مسبوق وسيشكل دون شك مادة متفجرة ويمكن أن يترك أثرًا على حملة الانتخابات الرئاسية للعام 2024. ورغم أن الرئيس السابق يخشى، بحسب صحفيين أميركيين، من احتمال اعتقاله فإن توجيه التهم إليه قد يفيده أيضا عبر تحفيز قاعدته الناخبة.