تنظيم «داعش» يتبنى هجوما داميا في جمهورية الكونغو الديمقراطية

القاهرة - بوابة الوسط

تبنى تنظيم «داعش»، الأحد، هجومًا أسفر عن مقتل تسعة أشخاص السبت في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وجاء في بيان نشرته وكالة «أعماق» التابعة للتنظيم إن «مقاتلي الدولة الإسلامية شنوا هجومًا مسلحًا في يوم أمس السبت، على قرية نغولي الواقعة في إقليم لوبيرو بمقاطعة كيفو الشمالية»، بحسب «فرانس برس».

والأربعاء الماضي، أعلن تنظيم «داعش»، مسؤوليته عن هجوم على قرية بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، أسفر عن مقتل 19 شخصًا، الأحد الماضي، وذلك وفق ما ذكرت «رويترز».

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وكان مسؤولون قالوا، الأحد الماضي، إن من يشتبه في كونهم مسلحين قتلوا 19 شخصًا على الأقل وأضرموا النار في منشأة طبية خلال هجوم على قرية كيريندرا بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية