زيلينسكي يهنئ الرئيس الصيني بإعادة انتخابه

القاهرة - بوابة الوسط

ذكر تلفزيون الصين المركزي أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أرسل رسالة تهنئة إلى شيجين بينغ، بعد أن فاز بولاية ثالثة، رئيسا للصين، في وقت سابق هذا الشهر.

وأضاف زيلينسكي، أن أوكرانيا تولي أهمية كبيرة للعلاقات الودية مع الصين، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء اليوم الأحد.

إسهامات كبيرة لتعزيز إطار السلام

ونقل التقرير عن الرئيس الأوكراني قوله أيضا إنه يعتقد أن الصين ستقدم إسهامات كبيرة لتعزيز إطار السلام العالمي ودعم النظام العالمي، بناء على أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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ولم يكشف التقرير عن موعد إرسال رسالة زيلينسكي، أو ما إذا كان الزعيمان سيجريان أي اتصال .