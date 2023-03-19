زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية يواجه المحاكمة

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أن رئيس الحزب «الديمقراطي المعارض» الكوري الجنوبي، «لي جاي ميونج»، ربما يواجه المحاكمة، في الأيام القليلة المقبلة.

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ويدرس مكتب المدعي العام بمنطقة سول المركزية، توجيه اتهامات ضد «لي جاي ميونج» هذا الأسبوع، بسبب اتهامات تتعلق بما يزعم من فضيحة أراض ورشوة مزعومة، طبقا لمصادر لم يكشف عن هويتها ، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء اليوم الأحد.