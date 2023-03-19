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استطلاع: تراجع شعبية ماكرون لأدنى مستوى منذ 4 أعوام

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 مارس 2023, 12:59 مساء
استطلاع: تراجع شعبية ماكرون لأدنى مستوى منذ 4 أعوام
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، (أرشيفية: الإنترنت)
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أظهر استطلاع للرأي أن شعبية الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ أيام احتجاجات «السترات الصفراء» في مطلع عام 2019، في ظل تزايد معارضة جهوده المتعلقة برفع سن التقاعد.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء اليوم الأحد، بأن الاستطلاع الذي أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام «إيفوب» لصحيفة «لو جورنال دو ديمانش»، أظهر أن 28% ممن شملهم الاستطلاع راضون عن أداء ماكرون، وذلك بانخفاض قدره أربع نقاط بالمقارنة مع الشهر الماضي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

تصويت بحجب الثقة
ولم تتغير نسبة تأييد رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن، وهي 29%.

وكانت بورن دفعت باقتراح لإصلاح نظام التقاعد يوم الخميس الماضي، دون تصويت البرلمان، بعد أن صار من الواضح أن الحكومة لا يمكنها حشد قدر كاف من الدعم من جانب النواب.

- ماكرون يختار تمرير تعديل نظام التقاعد دون تصويت في الجمعية الوطنية

تستعد بورن لمواجهة تصويت بحجب الثقة في البرلمان غدا الإثنين؛ وإذا نجح التصويت، فسيبطل مسودة قانون التقاعد وسيتعين على بورن أن تستقيل.

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