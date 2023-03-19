الاستخبارات التركية تحيد «إرهابيا بارزا» شمال سورية

القاهرة - بوابة الوسط

أوضحت مصادر أمنية تركية، أن الاستخبارات التركية حيدت «الإرهابي» محمد يلدريم، الملقب بـ«حمزة كوباني» التابع لتنظيم وحدات حماية الشعب الكردية (واي بي جي)، في عملية أمنية بشمال سورية.

ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية، اليوم الأحد، عن المصادر الأمنية التركية القول، إن «الإرهابي كان مسؤولا عن الشؤون المالية للتنظيم في محافظة حلب ومنطقة تل رفعت»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وأفادت المصادر بأن تحييد «الإرهابي» المذكور جرى في منطقة الشيخ مقصود بحلب.

أعمال مسلحة داخل الأراضي التركية والعراقية

وذكرت أن يلدريم التحق بصفوف التنظيم «الإرهابي» في عام 1986، ويعد من أقدم منتسبي «حزب العمال الكردستاني».

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وعقب مشاركته في أعمال مسلحة داخل الأراضي التركية والعراقية، انتقل يلدريم إلى سورية عام 2015.

وتجدر الإشارة إلى أن «حزب العمال الكردستاني» مصنف منظمة «إرهابية» في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.