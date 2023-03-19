بدء انتخابات برلمانية مبكرة في كازاخستان

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت انتخابات برلمانية مبكرة في كازاخستان، الجمهورية السوفيتية السابقة اليوم الأحد.

ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها في الدولة الواقعة بآسيا الوسطى، التي لديها منطقتين زمنيتين، اليوم الأحد، في الساعة الثامنة مساء (1400 أو 1500 بتوقيت غرينتش)، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

ولا تزال الدولة، التي يبلغ عدد سكانها 19 مليون نسمة تعاني من وطأة الاحتجاجات الشديدة التي اندلعت العام الماضي، وقمعها الرئيس قاسم جومارت توكاييف، في العديد من الأماكن والتي أدت إلى مقتل أكثر من 200 شخص.

ويتهم المنتقدون توكاييف، الذي ينظر إليه بوصفه سلطوي، بأنه يريد بالأساس تعزيز سلطته، من خلال انتخابات مبكرة.

عدم السماح بمرشحين معارضين

كما يتهم ديماش الزانوف، العالم السياسي الكازاخستاني المستقل، الذين بيدهم السلطة بعدم السماح بمرشحين معارضين حقيقيين.

وكازاخستان في دائرة الضوء الآن في سياق الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

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وعلى الرغم من أنه ينظر إلى كازاخستان على أنها حليف وثيق لروسيا، أوضح توكاييف في اجتماع مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قبل بضعة أشهر أنه يواصل الاعتراف بمنطقتي «لوهانسك»، و«دونتسك»، اللتين ضمتهما موسكو، في انتهاك للقانون الدولي، بأنهما أراض أوكرانية.