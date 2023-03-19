مصرع 19 شخصاً في حادث تحطم حافلة في بنغلادش

القاهرة - بوابة الوسط

لقي 19 شخصا حتفهم وأصيب 25 آخرون، بجروح الأحد في بنغلادش، في حادث اصطدام حافلة بفاصل على طريق سريع وتحطمها في حفرة عميقة على جانب الطريق، وفقا للشرطة.

وتعتقد الشرطة أن السائق فقد السيطرة على المركبة عند الساعة 8,00 صباحا (02,00) وارتطم بالفاصل الذي شُيّد مؤخرا ما أدى إلى سقوط الحافلة على عمق عشرة أمتار في الحفرة، بحسب وكالة «فرانس برس».

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قال قائد الشرطة المحلية مسعود علم، لوكالة «فرانس برس»، عقب الحادث الذي وقع في منطقة شبشار (جنوب) إن «حصيلة القتلى ارتفعت إلى 19 شخصاً. أصيب 12 شخصاً على الأقل بجروح خطيرة.. وقد تُقلوا إلى مستشفى دكا الجامعي في العاصمة».

تزايد حوادث المرور في بنغلادش

وكثيرا ما تقع حوادث مرور في بنغلادش بسبب السيارات والطرق القديمة وسوء الصيانة، إضافة إلى عدم تلقي السائقين تدريبات كافية.

ووفق مرصد لحوادث الطرق السريعة، لقي 9951 شخصا مصرعهم في حوادث طرق في بنغلادش العام الماضي.