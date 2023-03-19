الكرملين: بوتين زار ماريوبول

القاهرة - بوابة الوسط

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مدينة ماريوبول الأوكرانيّة التي دمّرها القصف، وفق ما نقلت وكالات أنباء روسيّة اليوم الأحد عن المكتب الإعلامي في الكرملين.

وهذه أوّل زيارة للرئيس الروسي إلى هذه المدينة التي بقيت محاصرة لأشهر قبل أن يُسيطر عليها الجيش الروسي في مايو 202، وفق وكالة فرانس برس.

بوتين قاد سيارته في ماريوبول

ووصل بوتين إلى ماريوبول على متن مروحيّة، ثمّ أجرى جولة في المدينة وكان يقود سيّارة بنفسه، وفقًا للكرملين. كما تحدّث مع سكّان محليّين وزار عددًا من المواقع المهمّة، واستمع إلى تقرير عن أعمال إعادة إعمار هذه المدينة المنكوبة، بحسب المصدر نفسه.

وقبل ذلك، زار بوتين أمس السبت شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا في العام 2014، وذلك لمناسبة الذكرى التاسعة لضمّها. وتعود آخر زيارة قام بها بوتين للقرم إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2021. وضمّت روسيا القرم في 18 مارس 2014 إثر استفتاء لم تعترف به كييف ولا الأسرة الدوليّة.