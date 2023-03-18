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برلين وطوكيو تعتزمان تعزيز علاقاتهما في الأمن الاقتصادي والدفاع

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 مارس 2023, 06:27 مساء
برلين وطوكيو تعتزمان تعزيز علاقاتهما في الأمن الاقتصادي والدفاع
رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا. (الإنترنت)
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أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، والمستشار الألماني أولاف شولتس في مؤتمر صحفي مشترك في طوكيو السبت تعزيز علاقات بلديهما في مجالات الأمن الاقتصادي والدفاع.  

يزور شولتس اليابان للمرة الثانية في أقل من عام. ويرافقه ستة وزراء ووفد من مدراء الأعمال في ألمانيا، إذ ترغب برلين بتوسيع تبادلاتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى ما هو أبعد من الصين. وتستضيف اليابان قمة مجموعة السبع في مايو في هيروشيما غرب البلاد، بحسب «فرانس برس». 

وشدّد كيشيدا وشولتس على حاجة بلديهما إلى زيادة تنويع مصادر الإمدادات التي شهدت اضطرابات على خلفية جائحة كوفيد-19، ثم الغزو الروسي لأوكرانيا. 

«إطار قانوني» مستقبلي لتسهيل الأنشطة العسكرية المشتركة
وأوضح كيشيدا أنّ طوكيو وبرلين ترغبان بتعزيز «تأثيرهما في قطاعات استراتيجية مثل موارد التعدين وأشباه الموصلات والبطاريات، وتبادل أفضل الممارسات للتعامل مع المخاطر».  وأكد شولتس أنّ علاقات البلدين بلغت حالياً «مستويات جديدة»، من دون تقديم المزيد من التفاصيل. 

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وأعلن وزيرا الدفاع الألماني والياباني في بيان مشترك السبت تعزيز تعاونهما عبر نشر المزيد من القوات الألمانية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في المستقبل وإجراء تدريبات عسكرية مشتركة.

ويعتزم الوزيران إعداد «إطار قانوني» مستقبلي لتسهيل الأنشطة العسكرية المشتركة، وتكثيف التعاون الثنائي في مجال المعدات والتكنولوجيا الدفاعية.

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