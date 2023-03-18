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«فرانس برس»: الدور القيادي الأميركي في الشرق الأوسط يواجه تحديات عميقة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 مارس 2023, 05:40 مساء
«فرانس برس»: الدور القيادي الأميركي في الشرق الأوسط يواجه تحديات عميقة
الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني (يمين) ووزير خارجية الصين وانغ يي (وسط) خلال اجتماع مع مستشار الأمن القومي السعودي مساعد بن محمد العيبان (يسار). (أ ف ب)
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شكّل نجاح الصين المفاجئ في التقريب بين السعودية وإيران أخيراً والعنف الإسرائيلي-الفلسطيني المتصاعد خصوصاً تحدّياً للدبلوماسية الأميركية في الشرق الأوسط بعدما اعتُبرت الولايات المتحدة لفترة طويلة وسيطاً ولاعباً أساسياً في المنطقة.

وبحسب تقرير لـ«فرانس برس» اعتبرت الولايات المتحدة إعلان بكين في 10 مارس استئناف إيران والسعودية علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 2016 إثر مفاوضات استضافتها الصين أنها «أمر جيد» وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن وقتها «أي أمر قد يساعد في خفض التوترات هو أمر جيد»، بحسب «فرانس برس».

ومع ذلك، حاول مسؤولون أميركيون التقليل من أهمية دور الصين في المنطقة، قائلين إن بكين لا تزال بعيدة عن التفوق على الأميركيين في الشرق الأوسط الذي ما زال إلى حد كبير تحت حماية المظلة الأمنية الأميركية.

اختراق دبلوماسي حقّقته الصين
لكن هذا الاختراق الدبلوماسي الذي حقّقته الصين يمثّل تحدياً حقيقياً لدور الولايات المتحدة كلاعب أساسي في المنطقة مع انشغال واشنطن المتزايد بالحرب في أوكرانيا، وعلى المدى الطويل، بإعاقة التقدم الدبلوماسي والعسكري لبكين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

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وقال جيمس راين، مدير برنامج الشرق الأوسط في معهد «فورين بوليسي ريسيرتش إنستيتيوت» إن واشنطن سترحّب بأي خطوة يمكنها تحقيق الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط، حتى لو كانت من الصين المنافسة.

وأوضح أن «إدارة بايدن قالت بشكل واضح إنه عندما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط، فإنها تدعم تعزيز الأمن والاستقرار»، مضيفاً «سيتراجع التدخل الأميركي عموماً» وهي رسالة يفهمها السعوديون «بوضوح».

علاقات مُعقّدة 
ويأتي هذا التحول فيما لا تزال العلاقات معقدة بين الولايات المتحدة والسعودية وفيما تواجه واشنطن العديد من القضايا التي تتراوح من البرنامج النووي الإيراني إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ورغم الصفقة الضخمة التي بلغت 37 مليار دولار، وفقاً للبيت الأبيض، بين السعوديين وشركة بوينغ التي أعلنت هذا الأسبوع، بقيت العلاقات بين واشنطن والرياض متوترة بعد إعلان الرئيس جو بايدن في أكتوبر مراجعة علاقتها مع هذا الحليف التاريخي. وكان الرئيس الأميركي تحدث بشكل ملحوظ عن «عواقب» بعد قرار الرياض خفض إنتاجها النفطي.

التقارب الإيراني السعودي
كذلك، يهدد التقارب الإيراني السعودي الهدف الأساسي لاتفاقات أبراهام التي صاغتها الولايات المتحدة في العام 2020 والمتمثل في اعتراف السعودية، القوة العربية، بإسرائيل، بعد عقود من الرفض. وسمحت هذه المفاوضات التي تقودها واشنطن، بتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودولتين عربيتين هما الإمارات العربية المتحدة والبحرين.

وأوردت «وول ستريت جورنال» و«نيويورك تايمز» أن الرياض تعمل في الكواليس للحصول على ضمانات أمنية من واشنطن وعلى مساعدة في برنامجها النووي المدني مقابل التطبيع مع إسرائيل، بحسب تقرير «فرانس برس».

وفيما يخص الملف النووي الإيراني، فإن المفاوضات بشأن إحياء اتفاق 2015 الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب، متوقفة. وتؤكد واشنطن أن العودة إلى الاتفاق لم تعد «مطروحة» لو أن الولايات المتحدة ما زالت تعتقد أن هذا الاتفاق هو أفضل طريقة لمنع إيران من حيازة أسلحة ذرية.

دور «قيادي»
وهناك أيضا التصعيد في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. فرغم الدعوات المتكررة إلى التهدئة، بما في ذلك خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي للقدس ورام الله نهاية يناير، تفاقمت أعمال العنف.

ويوماً بعد يوم، يدين المسؤولون الأميركيون الإجراءات الإسرائيلية الأُحادية الجانب للتوسع الاستيطاني خصوصاً، فيما يعيدون تأكيد الدعم «الثابت» لإسرائيل والتزام «حل الدولتين». إلا أن ذلك لم يكن لديه أي تأثير على حكومة الحليف القديم بنيامين نتانياهو.

كما أن مشروع تعديل النظام القضائي الذي طرحه نتانياهو الذي يرأس حالياً حكومة هي الأكثر يمينية في تاريخ البلاد، يمثّل إحراجاً لواشنطن، خصوصاً بهد إثارته غضباً شعبياً.

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