إيران.. الحكم بالإعدام على شخصين على خلفية الهجوم على مرقد ديني في شيراز

القاهرة - بوابة الوسط

حكمت محكمة إيرانية على شخصين بالإعدام في هجوم شُنّ في أكتوبر على مرقد ديني في مدينة شيراز الجنوبية، وأودى بحياة 13 شخصاً على الأقل، حسبما أفادت السلطة القضائية السبت.

ونقل موقع «ميزان أونلاين» عن رئيس السلطة القضائية في محافظة فارس (جنوب) كاظم موسوي، قوله إنّ الشخصين دِينا بتهم «الفساد في الأرض والتمرّد المسلّح والعمل ضدّ الأمن القومي»، بحسب «فرانس برس».

وأضاف أنّهما «متورّطان بشكل مباشر في تسليح وإمداد، و(تأمين) اللوجستيات وتوجيه المنفّذ الرئيسي للهجوم الإرهابي» على مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم (المعروف بـ «شاه جراغ») في 26 أكتوبر، الذي أسفر عن مقتل 13 شخصاً وإصابة 30 آخرين بجروح.

السجن لمدة خمسة و15 و25 عاماً

وأشار إلى أنّه حُكم على ثلاثة متّهمين آخرين في القضية بالسجن لمدة خمسة و15 و25 عاماً، لكونهم أعضاء في تنظيم «داعش». وقال إنّ الأحكام الصادرة على الأشخاص الخمسة يمكن استئنافها أمام المحكمة العليا.

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تُوفي المنفّذ الرئيسي للهجوم متأثّراً بجروح أصيب بها أثناء اعتقاله. وعرَّفت عنه وسائل الإعلام الإيرانية على أنّه يُدعى حامد بدخشان. وفي نوفمبر، أعلنت الجمهورية الإسلامية توقيف 26 «إرهابياً تكفيرياً» من أفغانستان وأذربيجان وطاجيكستان، على صلة بالهجوم.