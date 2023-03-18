  • Alwasat News
Atwasat

السنة الفارسية الجديدة «نوروز» تصدم بشهر رمضان في إيران

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 مارس 2023, 03:29 مساء
السنة الفارسية الجديدة «نوروز» تصدم بشهر رمضان في إيران
رجل يرتدي ملابس تدل على شخصية فولكلورية قبل مهرجان نوروز في طهران، 14 مارس 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

يذهب ملايين الإيرانيين في إجازة للاحتفال مع عائلاتهم بعيد «نوروز» وبداية سنة فارسية جديدة، إلا أنّ الاحتفالات هذا العام تتزامن مع بداية شهر رمضان.

ويحتفل الإيرانيون الثلاثاء في تمام الساعة 00,54 و26 ثانية (21,24 بتوقيت غرينتش الإثنين)، ببدء العام 1402 في التقويم الفارسي، في الساعة الفلكية الدقيقة للاعتدال الربيعي، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي المجموع، يحتفل بالعام الجديد أكثر من 300 مليون شخص في 12 بلدا، من بينها إيران وأفغانستان وكازاخستان، وأيضا الأكراد في تركيا والعراق.

وفي إيران، يحتفل بهذا المهرجان منذ قرابة ثلاثة آلاف عام وتتوقف النشاطات في البلاد مدة أسبوعين تقريبا. أما طهران فتفرغ من سكانها الذين يغادرون إلى الأرياف.

وقالت لاليه، وهي طالبة تغادر طهران متوجهة إلى مدينتها تبريز في شمال غرب البلاد، «خلال 15 يوما، نحاول أن ننسى صعوبات الحياة اليومية من خلال تمضية وقت ممتع حول وجبات طعام معدّة بعناية وتقديم هدايا للعائلة والأصدقاء».

ورغم اعتباره عيدا وثنيا، لم تكن احتفالات نوروز موضع جدل في الجمهورية الإسلامية التي أقيمت في العام 1979.

وقال محسن ألويري، وهو رجل دين شيعي ومؤرخ ديني «ليس هناك أي شك في أن نوروز هو عيد وطني كان موجودا قبل الإسلام.. لكنه لا يتعارض مع أي من تعاليم الإسلام»، مضيفا «نوروز يولي اهتماما بالمحافظة على الطبيعة ويدعو إلى إزالة الخلافات بين الناس واحترام المسنين وزيارة الأقارب.. هذه قيم يوصي بها الإسلام ويحرص على الالتزام بها».

توفيق بين التقاليد وشعائر
لكن سيتعين على المسلمين، أي غالبية الإيرانيين البالغ عددهم 85 مليونا، التوفيق بين هذه التقاليد هذا العام وشعائر شهر رمضان الذي يُتوقع أن يبدأ في 22 أو 23 مارس.

وستطرح المعضلة مع اختتام الاحتفالات، بعد 12 يوما من العام الجديد في يوم «سیزده بدر»، أو «يوم الطبيعة» حين يمضي الإيرانيون وقتهم في المساحات الخضراء، يتنزّهون ويتناول الطعام.

ونصح ألويري بالتجمع لكن «من دون تناول الطعام»، و«انتظار موعد الإفطار»، وذكّر أنه «في الفقه الشيعي، إذا سافر المؤمنون مسافة معينة من المدينة التي يقيمون فيها، فهم يعتبرون مسافرين ويمكنهم ألا يصوموا».

لكن هل ستظهر السلطات تسامحا؟ فالعام الماضي، أشار المدّعي العام محمد جعفر منتظري إلى أن «الذين لا يصومون لسبب أو لآخر» سيعاقبون، مضيفا أن حتى تناول الطعام في السيارة التي «لا تعتبر مكانا خاصا» يعاقب عليه.

- إيران تمنع احتفالات عيد النوروز بسبب تفشي «كورونا»

وفي انتظار نوروز، يقول بعض الإيرانيين إنهم لا يشعرون بروح احتفالية بعد عام صعب اتسم بتضخم مرتفع بلغ نحو 50% والحركة الاحتجاجية التي انطلقت عقب وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر بعد أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاك قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

وفي بازار تجريش في شمال طهران، روت راضية وهي ربة منزل في الخمسينات من العمر أنها تحدّق في الأكشاك المليئة بالبضائع الملونة لنوروز، وقالت «أسأل عن الأسعار لكنني لا أتمكن من شراء الكثير».

بدورها، قالت عفت البالغة 75 عاما «لطالما كنت متحمسة لعيد نوروز لكنني مستاءة جدا هذا العام لدرجة أنني لم أشترِ حتى سمكة ذهبية ووعاء من براعم القمح»، وهما من الأشياء الرمزية لهذا المهرجان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير خيري - الانتخابات في ليبيا
أحمد الغرياني: التصوير مرهون بالموهبة وذائقة الفنان ونضوج الفكرة

أحمد الغرياني: التصوير مرهون بالموهبة وذائقة الفنان ونضوج الفكرة
مذكرة اعتقال بوتين.. خطوة غير مسبوقة لرئيس دولة تحمل «الفيتو»

مذكرة اعتقال بوتين.. خطوة غير مسبوقة لرئيس دولة تحمل «الفيتو»
رئيس «الجنائية الدولية» عن قرار توقيف بوتين: الدول الأعضاء ملزمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال

رئيس «الجنائية الدولية» عن قرار توقيف بوتين: الدول الأعضاء ملزمة بتنفيذ مذكرات ...
الأهلي بنغازي يفوز على السويحلي ويُتوّج بطلاً لكأس الطائرة

الأهلي بنغازي يفوز على السويحلي ويُتوّج بطلاً لكأس الطائرة
«تشات جي بي تي» يغزو أشهر برامج «ميكروسوفت»

«تشات جي بي تي» يغزو أشهر برامج «ميكروسوفت»
صراع بين تنظيم الدولة وبوكو حرام للهيمنة في شمال شرق نيجيريا

صراع بين تنظيم الدولة وبوكو حرام للهيمنة في شمال شرق نيجيريا
الملاكمة الليبية.. بين أحلام عمر زليتني وقبضة العالمي مالك الزناد

الملاكمة الليبية.. بين أحلام عمر زليتني وقبضة العالمي مالك الزناد
دوري الأبطال.. مواجهات نصف النهائي قد تشهد مواجهات محلية

دوري الأبطال.. مواجهات نصف النهائي قد تشهد مواجهات محلية
الكرملين يتوعد بـ«تدمير» المقاتلات المرسلة من بولندا وسلوفاكيا لأوكرانيا

الكرملين يتوعد بـ«تدمير» المقاتلات المرسلة من بولندا وسلوفاكيا لأوكرانيا
مالي تتسلم طائرات حربية وأخرى مسيّرة من روسيا وتركيا

مالي تتسلم طائرات حربية وأخرى مسيّرة من روسيا وتركيا
الخارجية الأميركية: مبادرة باتيلي توفر أفضل فرصة لإنهاء الاضطرابات وتأمين الشرعية من خلال الانتخابات

الخارجية الأميركية: مبادرة باتيلي توفر أفضل فرصة لإنهاء الاضطرابات وتأمين ...
جريدة «الوسط»: باتيلي يعزز مبادرته بفتح المسار العسكري

جريدة «الوسط»: باتيلي يعزز مبادرته بفتح المسار العسكري
شاهد.. «في التسعين» يستضيف حمدي بطاو للحديث عن برنامج المنتخب الوطني لمباراتي تونس

شاهد.. «في التسعين» يستضيف حمدي بطاو للحديث عن برنامج المنتخب الوطني لمباراتي ...
مجلس الأمن الدولي يدعم «مبادرة باتيلي» ويهدد بفرض عقوبات على مقوضي الانتخابات

مجلس الأمن الدولي يدعم «مبادرة باتيلي» ويهدد بفرض عقوبات على مقوضي الانتخابات
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو مترات عن مستودعها في اتجاه الحدود التشادية

القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو مترات عن مستودعها في ...
كيف تحافظ على سيارتك الكهربائية في الطقس الحار والبارد؟

كيف تحافظ على سيارتك الكهربائية في الطقس الحار والبارد؟
مصر تأسف وتندهش إزاء تبني مجلس الأمن مبادرة باتيلي

مصر تأسف وتندهش إزاء تبني مجلس الأمن مبادرة باتيلي
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
المستشار الألماني يعلق على مذكرة توقيف بوتين: لا أحد فوق القانون
المستشار الألماني يعلق على مذكرة توقيف بوتين: لا أحد فوق القانون
بركان ميرابي في إندونيسيا ينفث حممًا منصهرة
بركان ميرابي في إندونيسيا ينفث حممًا منصهرة
ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء المقبل ويدعو إلى التظاهر
ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء المقبل ويدعو إلى التظاهر
بعد عقدين على الغزو.. «ذا غارديان»: العراقيون بلا كهرباء ولا مياه مع طبقة سياسية «طائفية» فاسدة
بعد عقدين على الغزو.. «ذا غارديان»: العراقيون بلا كهرباء ولا مياه...
تظاهرات جديدة متوقعة بفرنسا في خضم أزمة سياسية
تظاهرات جديدة متوقعة بفرنسا في خضم أزمة سياسية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة...
الأمم المتحدة ترجح صحة مقطع فيديو يظهر إعدام جندي أوكراني
الأمم المتحدة ترجح صحة مقطع فيديو يظهر إعدام جندي أوكراني...
تحطم مسيرة أميركية بعدما اصطدمت بها مقاتلة روسية فوق البحر الأسود
تحطم مسيرة أميركية بعدما اصطدمت بها مقاتلة روسية فوق البحر ......
فيديو.. لحظة اعتراض طائرة عسكرية روسية لـ«MQ-9» الأميركية فوق البحر الأسود
فيديو.. لحظة اعتراض طائرة عسكرية روسية لـ«MQ-9» الأميركية ......
طبيب بايدن: الرئيس خضع لإزالة ورم سرطاني صغير في فبراير
طبيب بايدن: الرئيس خضع لإزالة ورم سرطاني صغير في فبراير...
المزيد
إيران.. الحكم بالإعدام على شخصين على خلفية الهجوم على مرقد ديني في شيراز
إيران.. الحكم بالإعدام على شخصين على خلفية الهجوم على مرقد ......
بوتين يزور القرم في الذكرى التاسعة لضم روسيا شبه الجزيرة الأوكرانية
بوتين يزور القرم في الذكرى التاسعة لضم روسيا شبه الجزيرة ......
السنة الفارسية الجديدة «نوروز» تصدم بشهر رمضان في إيران
السنة الفارسية الجديدة «نوروز» تصدم بشهر رمضان في إيران...
تظاهرات جديدة متوقعة بفرنسا في خضم أزمة سياسية
تظاهرات جديدة متوقعة بفرنسا في خضم أزمة سياسية...
بعد عقدين على الغزو.. «ذا غارديان»: العراقيون بلا كهرباء ولا مياه مع طبقة سياسية «طائفية» فاسدة
بعد عقدين على الغزو.. «ذا غارديان»: العراقيون بلا كهرباء ولا......
المزيد