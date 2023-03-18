ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء المقبل ويدعو إلى التظاهر

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إنه يتوقع أن يجري «توقيفه» الثلاثاء المقبل، بسبب اتهامات بدفع أموال لنجمة إباحية قبل انتخابات 2016، ودعا الأميركيين إلى التظاهر.



وكتب ترامب في حسابه على منصته الاجتماعية «Truth Social» صباح اليوم السبت: «سيجري توقيف المرشح الجمهوري الرئيسي والرئيس السابق للولايات المتحدة الأميركية الثلاثاء. تظاهروا! استعيدوا بلادنا!»، متحدثا عن «تسريب» معلومات من مكتب المدعي العام في مانهاتن، وفق وكالة «فرانس برس».

نيابة مانهاتن توجه الاتهام إلى الرئيس السابق دونالد ترامب

وكشفت صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست، في 9 مارس الجاري، أن النيابة العامة في مانهاتن استدعت ترامب للإدلاء بإفادته أمام هيئة المحلفين الكبرى، وهو ما يعني أن توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق قد يكون وشيكا.

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وذكرت «نيويورك تايمز»، أن التهمة التي قد توجه إلى ترامب هي القيام بتصريحات حسابية خاطئة لإخفاء انتهاك لقواعد تمويل الحملات الانتخابية، على ما أفادت الصحيفة نفسها أيضا.

وفي حال تقرر توجيه الاتهام، ستكون أول تهمة جنائية توجه إلى رئيس أميركي سابق، وعقبة أمام احتمال عودة ترامب إلى البيت الأبيض بنتيجة انتخابات العام 2024، حسب وكالة «فرانس برس».