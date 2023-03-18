المستشار الألماني يعلق على مذكرة توقيف بوتين: لا أحد فوق القانون

القاهرة - بوابة الوسط

علق المستشار الألماني أولاف شولتس، على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا أنه «لا أحد فوق القانون».

- مذكرة اعتقال بوتين.. خطوة غير مسبوقة لرئيس دولة تحمل «الفيتو»

وقال شولتس، في مؤتمر صحفي بالعاصمة اليابانية طوكيو اليوم السبت: «المحكمة الجنائية الدولية هي المؤسسة المناسبة للتحقيق في جرائم الحرب.. والحقيقة أن لا أحد فوق القانون»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».