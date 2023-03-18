كوريا الجنوبية تريد «تطبيع» اتفاق عسكري مع اليابان وسط تقارب دبلوماسي

القاهرة - بوابة الوسط

ستعمل كوريا الجنوبية على «تطبيع» اتفاق عسكري مهم حول تشارك معلومات استخباراتية مع اليابان، بشكل كامل، على ما قال مسؤول في وزارة الدفاع لوكالة «فرانس برس»، اليوم السبت، وسط تقارب دبلوماسي بين البلدين في مواجهة بيونغ يانغ.

وخلال قمة لإحياء العلاقات الخميس، اتفق البلدان الجاران على طي صفحة خلافات مريرة متعلقة بالعمل القسري خلال الحرب، بحسب وكالة «فرانس برس».

وكان رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، الحريص على إنهاء الخلاف وإظهار جبهة موحدة في مواجهة كوريا الشمالية النووية، توجه إلى اليابان للقاء رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، في أول قمة بين البلدين في 12 عاما.

«اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية»

وبحسب تقرير، أبلغ يون كيشيدا بأنه يريد «تطبيعا كاملا» لاتفاق عسكري أبرم عام 2016، يعرف بتسمية «اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية» (GSOMIA)، تمكن حليفي الولايات المتحدة من تشارك أسرار عسكرية، خصوصا بشأن قدرات بيونغ يانغ النووية والصاروخية.

وعقب القمة، طُلب من وزارة الخارجية الكورية الجنوبية «المضي في اتخاذ الإجراءات الضرورية لتطبيع الاتفاق»، بحسب المسؤول في وزارة الدفاع الذي رفض كشف اسمه.

إعلان كوريا الشمالية تجربة

ويُتوقع أن تبعث وزارة الخارجية برسالة رسمية، لنظيرتها اليابانية في وقت قريب، وفق المسؤول.

وكانت سيول هددت بإلغاء الاتفاق في العام 2019، عقب نزاع تجاري وخلاف تاريخي متعلق بالحكم الاستعماري لسيول على شبه الجزيرة والذي استمر 35 عاما.

وقبل ساعات على مهلة انقضائها، وافقت كوريا الجنوبية على تمديد اتفاق GSOMIA بشكل مشروط، لكنها حذرت من إمكان «وقف العمل بموجبه» في أي وقت.

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وأمام تصاعد التهديدات والتجارب الصاروخية لـ«بيونغ يانغ»، سعى الجاران بشكل متزايد إلى إنهاء الخلافات.

وبرز التحدي الأمني الذي يواجهانه قبيل وصول يون إلى طوكيو الخميس، مع إعلان كوريا الشمالية تجربة قالت إنها لصاروخ بالستي عابر للقارات.

والعام الماضي، أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن وضع بلاده بوصفها «قوة نووية» هو أمر «لا رجوع عنه».