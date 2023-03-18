الأرض تهتز مجددا في تركيا.. زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب كهرمان مرعش

القاهرة - بوابة الوسط

وقع زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم السبت، في منطقة جوكسون بولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وأشارت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد»، في بيان اليوم، إلى أن مركز الزلزال بمنطقة جوكسون، كان على عمق 7 كيلومترات من سطح الأرض، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سورية زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 درجة و7.6 درجة، وكان مركز الزلزال التركي ولاية كهرمان مرعش، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا هائلا.