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رئيس «الجنائية الدولية» عن قرار توقيف بوتين: الدول الأعضاء ملزمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 مارس 2023, 12:04 صباحا
رئيس «الجنائية الدولية» عن قرار توقيف بوتين: الدول الأعضاء ملزمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، (أرشيفية: سبوتنيك)
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قال رئيس المحكمة الجنائية الدولية بيوتر هوفمانسكي إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة «ملزمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عنها»، مشيرا في الوقت نفسه إلى إن مذكرات الاعتقال «ليست عصا سحرية».

جاء ذلك ردا على سؤال لشبكة «سي إن إن» حول ما إذا كانت المحكمة ستطلب من الدول الأعضاء إيقاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا ما سافر إليها.

إصدار مذكرة توقيف بحق بوتين
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة مذكرة توقيف بحق بوتين «لمسؤوليته في جرائم حرب» ارتُكبت في أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في فبراير العام 2022.

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وردت وزارة الخارجية الروسية بوصف قرارات المحكمة بأنها «عديمة الأهمية وباطلة قانونياً»، لأن موسكو ليست مُلزمة تجاهها نظرا لأنها ليست عضوا في المحكمة.

في حين رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقرار المحكمة، واصفًا إياه بـ«التاريخي»، مُحملًا بوتين مسؤولية ترحيل آلاف الأطفال الأوكرانيين، وقال «أن ترحيلهم جاء عبر سياسة تبدأ تحديدا من أعلى مسؤول في تلك الدولة (...)».

ليست نهاية اللعبة
وفي تصريحه إلى «سي إن إن»، قال هوفمانسكي، إن مذكرة التوقيف بحق بوتين «إشارة مهمة جدا للعالم، ولضحايا مخطط ترحيل آلاف الأطفال الأوكرانيين قسرا إلى روسيا».

وأكد أن هذه المذكرات ليست «نهاية اللعبة»، مضيفا أن القضية «يمكن أن تتوسع وتغطي أيضا فظائع أخرى يُزعم أنها ارتكبت على أراضي أوكرانيا».

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