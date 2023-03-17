سكان اسطنبول يعيشون هاجس وقوع «الزلزال الكبير»

القاهرة - بوابة الوسط

يقوم مهندس يرتدي سترة زرقاء ويضع خوذة بيضاء بفحص الخرسانة في مبنى متواضع في منطقة باتشلار في اسطنبول، فخلال يومين سيعرف السكان ما إذا كانت جدران منازلهم معرضة لخطر الانهيار مع أول زلزال.

يقول دورموش أويغون وهو صاحب شقة تقع في الطابق الرابع من المبنى، «لدي ثقة إجمالا لكن أولادي غير مقتنعين، ولذلك نجري هذا الفحص»، مضيفا «إذا كان الفحص إيجابيا، فسنتمكن من العيش بسلام. لكن من يعلم أين سنكون حين يضرب الزلزال؟ قد نكون في السوبرماركت أو في مكان عملنا، وهذا ما يخيفنا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ومنذ أن وقع الزلزال بقوة 7,8 درجة في 6 فبراير الماضي، والذي أسفر عن أكثر من 48 ألف قتيل في تركيا، وخلف خرابا في مناطق بأكملها، اتصل أكثر من 140 ألف شخص ببلدية اسطنبول من أجل فحص مبانيهم.

ويجول خمسون فريقا من المهندسين المدينة ويفحصون نوعية الخرسانة وقطر قضبان البناء، وإذا اعتبروا أن الخطر «مرتفع جدا» فيمكن اتخاذ قرار بهدم المبنى.

ووقع زلزال 6 فبراير على بعد 800 كلم من هناك على فالق بعيد لكن صور المدن المدمرة بكاملها تسبب بخوف مستشر في اسطنبول حيث سينهار حوالى 100 ألف مبنى أو ستتضرر بشدة في حال وقوع زلزال بقوة 7,5 درجة، حتى باعتراف البلدية.

«كل ما يمكن أن ينقذ»

تقع بعض أحياء جنوب المدينة على بعد 15 كلم فقط من فالق شمال الاناضول، وقد احتسب خبراء الزلازل احتمال وقوع زلزال بقوة تفوق 7,3 درجة قرب اسطنبول وجاءت النسبة 47% خلال ثلاثين عاما.

وعلى بعد شارعين من مبنى دورموش أويغون في حي محروم ومكتظ على الجانب الأوروبي من اسطنبول يبيع علي نزير منذ شهر صافرات للسكان الذين يتخوفون ان يجدوا أنفسهم في أحد الأيام تحت الأنقاض.

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يبيع أوغور اريسوغلو وهو تاجر جملة في اسطنبول ب 200 ليرة تركية (10 يورو)، حقيبة حمراء صغيرة مصممة خصيصا للزلازل وتحتوي على مصابيح وبطانيات للبقاء على قيد الحياة ومستلزمات طوارئ متضمنة «كل ما يمكن أن ينقذ».

وازدادت مبيعاته بشكل كبير ويقول «نبيع منها ألفا شهريا. منذ الزلزال تلقينا 15 ألف طلبية بينها ثمانية آلاف في اسطنبول».

حالة تأهب وخوف من «الزلزال الكبير»

الخوف من «الزلزال الكبير» المترسخ أحيانا منذ فترة طويلة لدى السكان الذين عاشوا زلزال أغسطس 1999 الذي أوقع أكثر من 17 ألف قتيل في شمال غرب تركيا بينهم ألف في اسطنبول، يدفع ببعض السكان الى السعي لنقل مكان سكنهم.

يقول محمد اركيك، مدير عام زينغات وهي منصة إعلانات عقارية، «هناك طلب قوي للانتقال الى الاحياء الشمالية من اسطنبول البعيدة أكثر عن خط الفوالق والى منازل منفردة».

كما تزايد الطلب للانتقال الى مدن مثل أدرنة وقرقلريلي الواقعة على بعد حوالى 200 كلم عن شمال غرب اسطنبول، والبعيدة عن هزات محتملة.

تستقبل نيل آكات وهي طبيبة نفسية مرضى أيضا «يخططون للانتقال من اسطنبول»، وتقول «لم يعد كثيرون يشعرون بالأمان في منازلهم.. إنهم في حالة تأهب دائمة. في الشارع يختارون الجانب الآمن من الرصيف تحسبا لاحتمال انهيار مبنى».

وتحدثت الطبيبة النفسية مع زملائها عن هذا الأمر وتقول «قسم من مرضانا لم يعد قادرا على التفكير بطريقة عقلانية»، مضيفة أن هذا الخوف يمكن أن يسيطر على «الجميع»، دون تفرقة «بين عمر معين أو طبقة اجتماعية».