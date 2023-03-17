لولا في الصين نهاية مارس للقاء نظيره شي جينبينغ

القاهرة - بوابة الوسط

يتوجه الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إلى الصين نهاية الشهر الحالي في زيارة رسميّة بدعوة من نظيره الصيني شي جينبينغ، وفق ما أعلن وزارة الخارجية الصينية الجمعة.

وستكون الزيارة المقررة بين 26 و31 مارس، الأولى للولا منذ تولّيه في يناير الماضي، مهام منصبه رئيساً للبرازيل لولاية ثالثة، بحسب وكالة «فرانس برس».

والصين هي الشريك التجاري الرئيسي للبرازيل، مع أكثر من 152,6 مليار دولار من المبادلات التجارية بين البلدين خلال العام الماضي، متقدمة على الولايات المتحدة (88,8 مليار دولار).

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وأكدت الخارجية الصينية في يناير الماضي، توجيه الدعوة إلى الرئيس البرازيلي، لكنها لم تحدد موعداً للزيارة.

كسر العزلة الدولية

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ للصحفيين آنذاك، إن «الصين تولي أهمية بالغة للشراكة الاستراتيجية الشاملة مع البرازيل».

ويسعى لولا الذي تولّى لولايتين متتاليتين بين عامي 2003 و2010 رئاسة أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية، عبر هذه الزيارات إلى كسر العزلة الدولية التي طبعت عهد سلفه اليميني المتطرّف جايير بولسونارو.



وفي خطابه أمام الكونغرس لدى تنصيبه، أعلن عن دور جديد للبرازيل في العالم عبر استئناف «اندماج أميركا الجنوبية»، وإعادة بناء «حوار نشط ومعزز» مع الولايات المتحدة وأوروبا والصين.