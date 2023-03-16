326 قتيلا جراء إعصار «فريدي» في ملاوي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس ملاوي لازاروس شاكويرا، الخميس، أن الإعصار «فريدي» الذي استمر لفترة استثنائية، أوقع 326 قتيلا في البلاد، بحسب حصيلة جديدة فيما تجاوز العدد الإجمالي للضحايا في دول جنوب أفريقيا الـ400 منذ وصول هذه الظاهرة في نهاية فبراير.

وقال شاكويرا خلال زيارة إلى بلانتير (جنوب)، مركز العواصف، «منذ الأمس (الأربعاء)، ارتفعت حصيلة هذه الكارثة من 225 إلى 326 قتيلا وتضاعف عدد النازحين ليصل إلى 183,159» في ملاوي.

والإعصار الذي ضرب المنطقة مرتين متبعًا مسارًا حلقيًا نادرًا ما يسجل لدى خبراء الأرصاد الجوية، تسبب بمقتل 73 شخصًا في موزمبيق و17 في مدغشفر.