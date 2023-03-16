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فيديو.. محاولة اعتراض طائرة عسكرية روسية لـ«MQ-9» الأميركية فوق البحر الأسود

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 مارس 2023, 02:17 مساء
فيديو.. محاولة اعتراض طائرة عسكرية روسية لـ«MQ-9» الأميركية فوق البحر الأسود
صورة من فيديو نشرته القيادة الأوروبية الأميركية لطائرة عسكرية روسية أثناء محاولة مواجهة طائرة أميركية (لقطة من الفيديو)
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نشرت القيادة الأميركية الأوروبية اليوم الخميس لقطات رفعت عنها السرية لطائرة روسية من طراز «Su-27» تعترض بطريقة غير آمنة وغير احترافية طائرة «MQ-9» التابعة للقوات الجوية الأميركية في المجال الجوي الدولي فوق البحر الأسود في 14 مارس الجاري.

وقال موقع القيادة التي تتخذ من مدينة شتوتجارت الألمانية مقرًا لها، إنه في بداية الفيديو اقتربت طائرة روسية من طراز «Su-27» من مؤخرة طائرة سلاح الجو الأميركي (MQ-9»، ثم بدأت الطائرة الروسية في إطلاق الوقود أثناء مرورها.

ثم مرت الطائرة الروسية من طراز «Su-27» فوق طائرة «MQ-9» التابعة للقوات الجوية الأميركية أثناء إطلاق الوقود.

وعندما مرت الطائرة الروسية فوق الجزء العلوي من الأميركية، تسببت في تعطل نقل الفيديو.

هل نجت الطائرة الأميركية من محاولات غريمتها الروسية للمساس بها؟ 
وقال الموقع إن الفيديو رصد رؤية مروحية «MQ-9» التابعة لسلاح الجو الأميركي ولا تزال غير تالفة؛ ثم بدأت طائرة روسية «Su-27» مقاربة ثانية تجاه الأميركية، وبدأت بعد ذلك في إطلاق الوقود لتقترب أكثر من الهدف.

بعد ذلك، اصطدمت الطائرة الروسية بالأميركية وفُقدت تغذية الكاميرا الخاصة بـ«MQ-9» لمدة 60 ثانية تقريبًا.

وعادت الكاميرا الخاصة بـ«MQ-9» إلى حالة العمل، فيما يرصد الفيديو إمكانية رؤية المروحية مرة أخرى، وكذلك يمكن رؤية إحدى الدعائم تالفة.

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