  • Alwasat News
Atwasat

مجلس الأمن يمدد مهمة البعثة الأممية بجنوب السودان

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 مارس 2023, 01:44 مساء
مجلس الأمن يمدد مهمة البعثة الأممية بجنوب السودان
متظاهرون من شعوب النوبة السودانية يحتجون بالخرطوم على أعمال العنف بين الأعراق في منطقتهم الجنوبية، 9 نوفمبر 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

صوت مجلس الأمن الدولي على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان لمدة عام، بينما تكافح الدولة الأحدث في العالم لتنفيذ اتفاق سلام هش أنهى حربا أهلية وسط استمرار أعمال العنف.

وصوت 13 من أصل 15 عضوا في المجلس، أمس الأربعاء، على تمديد تفويض البعثة المعروفة باسم «يونيمس» حتى 15 مارس 2024، في حين امتنعت روسيا والصين عن التصويت، وفق موقع «يورونيوز».

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حض رئيس البعثة نيكولاس هايسوم حكومة جنوب السودان على تنفيذ اتفاق السلام بهدف إجراء انتخابات «ذات مصداقية» العام المقبل. ومن المتوقع أن تحافظ «يونيمس»، البعثة الأكثر كلفة في الأمم المتحدة بميزانية تصل إلى 1.2 مليار دولار، على «مستويات قوتها بحد أقصى يبلغ 17 ألف جندي و2101 من أفراد الشرطة».

- نزاع «مفتوح» في جنوب السودان
- بابا الفاتيكان يلتقي نازحين في جنوب السودان
- الأمم المتحدة: العنف في جنوب السودان يقتل 166 مدنيا ويشرد أكثر من 20 ألفا

أسباب عدم تحقيق السلام في جنوب السودان؟
ومهمة البعثة بموجب قرار مجلس الأمن الذي جرى تبنيه هي حماية المدنيين وتحسين ظروف إيصال المساعدات الإنسانية ودعم تنفيذ عملية السلام ورصد انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والإبلاغ عنها.

والعام 2018، بعد انتهاء الحرب الأهلية التي استمرت خمس سنوات في جنوب السودان وأودت بحياة 380 ألف شخص على الأقل، شكل الرئيس سالفا كير ومنافسه رياك مشار حكومة انتقالية واتفقا على توحيد الجهود في ظل جيش واحد لحماية السكان من النزاعات والكوارث المناخية. ورغم ذلك، يستمر العنف في الدولة الغنية بالنفط، حيث يعيش غالبية السكان تحت خط الفقر، وفق «يورونيوز».

واعترف هايسوم الأسبوع الماضي بأنه لا تزال هناك نزاعات «ذات بعد إثني أو قبلي بشكل متزايد، تهدد بتقويض مكاسب السلام التي تحققت بجهد كبير». وأعربت الولايات المتحدة عن «قلقها الشديد» من تصاعد العنف ضد المدنيين في جنوب السودان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - تلاسن بين بوتين وبايدن بشأن أوكرانيا

كاريكاتير خيري - تلاسن بين بوتين وبايدن بشأن أوكرانيا
إعادة انتخاب إنفانتينو رئيسا لـ«فيفا» حتى 2027

إعادة انتخاب إنفانتينو رئيسا لـ«فيفا» حتى 2027
«سيرة عالية» في ضيافة «الليبية للآداب» (صور)

«سيرة عالية» في ضيافة «الليبية للآداب» (صور)
البولدوغ الفرنسي يطيح بـاللابرادور من صدارة الكلاب الأكثر شعبية

البولدوغ الفرنسي يطيح بـاللابرادور من صدارة الكلاب الأكثر شعبية
نافالني يُهدي مساهمته في «الأوسكار» لمن يعارضون الديكتاتورية

نافالني يُهدي مساهمته في «الأوسكار» لمن يعارضون الديكتاتورية
بشار الأسد: نرحب بوجود مزيد القوات الروسية في سورية

بشار الأسد: نرحب بوجود مزيد القوات الروسية في سورية
نابولي إلى ربع نهائي أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه

نابولي إلى ربع نهائي أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه
ريال مدريد يقصي ليفربول ويبلغ ربع نهائي أبطال أوروبا

ريال مدريد يقصي ليفربول ويبلغ ربع نهائي أبطال أوروبا
«ويفا» يلوح بمعاقبة الأندية التي تمنع حضور مشجعي ضيوفها المباريات

«ويفا» يلوح بمعاقبة الأندية التي تمنع حضور مشجعي ضيوفها المباريات
بنزيمة مستمر مع الملكي موسمًا آخر رغم العروض السعودية

بنزيمة مستمر مع الملكي موسمًا آخر رغم العروض السعودية
استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس والمدينة

استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس ...
أفضل فريق في أوروبا.. غوارديولا يثني على أداء نابولي

أفضل فريق في أوروبا.. غوارديولا يثني على أداء نابولي
روسيا: نعمل على استعادة حطام المسيَّرة الأميركية

روسيا: نعمل على استعادة حطام المسيَّرة الأميركية
الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي الأول لمكافحة «الإسلاموفوبيا»

الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي الأول لمكافحة «الإسلاموفوبيا»
بين الغرب وروسيا والصين.. «فرانس برس»: هكذا أصبحت أفريقيا ضحية لمواردها

بين الغرب وروسيا والصين.. «فرانس برس»: هكذا أصبحت أفريقيا ضحية لمواردها
«تحقيقات»: أفريقيا الوسطى استثمارات ليبية في أدراج الرياح

«تحقيقات»: أفريقيا الوسطى استثمارات ليبية في أدراج الرياح
«أدرينالين».. مع «Jehad & Jgram»

«أدرينالين».. مع «Jehad & Jgram»
ارتفاع تكاليف رعاية الأطفال يدفع بريطانيات لترك وظائفهن

ارتفاع تكاليف رعاية الأطفال يدفع بريطانيات لترك وظائفهن
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الشيوخ» الفرنسي يصادق على نص التسوية لإصلاح نظام التقاعد
«الشيوخ» الفرنسي يصادق على نص التسوية لإصلاح نظام التقاعد
أميركا توقف مستثمرا صينيا مقربا من مستشار سابق لترامب
أميركا توقف مستثمرا صينيا مقربا من مستشار سابق لترامب
مجلس الأمن يمدد مهمة البعثة الأممية بجنوب السودان
مجلس الأمن يمدد مهمة البعثة الأممية بجنوب السودان
«فرانس برس»: 18 قتيلا في ثلاث هجمات في بوركينا فاسو
«فرانس برس»: 18 قتيلا في ثلاث هجمات في بوركينا فاسو
«فرانس برس»: صدامات عنيفة في أثينا بين الشرطة ومتظاهرين
«فرانس برس»: صدامات عنيفة في أثينا بين الشرطة ومتظاهرين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة...
الأمم المتحدة ترجح صحة مقطع فيديو يظهر إعدام جندي أوكراني
الأمم المتحدة ترجح صحة مقطع فيديو يظهر إعدام جندي أوكراني...
تحطم مسيرة أميركية بعدما اصطدمت بها مقاتلة روسية فوق البحر الأسود
تحطم مسيرة أميركية بعدما اصطدمت بها مقاتلة روسية فوق البحر ......
طبيب بايدن: الرئيس خضع لإزالة ورم سرطاني صغير في فبراير
طبيب بايدن: الرئيس خضع لإزالة ورم سرطاني صغير في فبراير...
المفوضية الأوروبية تطالب بنقل الصناعات الدفاعية إلى حالة اقتصاد الحرب
المفوضية الأوروبية تطالب بنقل الصناعات الدفاعية إلى حالة ......
المزيد
بولندا تعلن تسليم أوكرانيا 4 طائرات «ميغ-29»
بولندا تعلن تسليم أوكرانيا 4 طائرات «ميغ-29»...
هزة أرضية بقوة 4.1 درجة في البحر المتوسط
هزة أرضية بقوة 4.1 درجة في البحر المتوسط...
فيديو.. محاولة اعتراض طائرة عسكرية روسية لـ«MQ-9» الأميركية فوق البحر الأسود
فيديو.. محاولة اعتراض طائرة عسكرية روسية لـ«MQ-9» الأميركية ......
«فرانس برس»: صدامات عنيفة في أثينا بين الشرطة ومتظاهرين
«فرانس برس»: صدامات عنيفة في أثينا بين الشرطة ومتظاهرين...
«فرانس برس»: 18 قتيلا في ثلاث هجمات في بوركينا فاسو
«فرانس برس»: 18 قتيلا في ثلاث هجمات في بوركينا فاسو...
المزيد