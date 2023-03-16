  • Alwasat News
Atwasat

أميركا توقف مستثمرا صينيا مقربا من مستشار سابق لترامب

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 مارس 2023, 01:20 مساء
أميركا توقف مستثمرا صينيا مقربا من مستشار سابق لترامب
المستشار السابق في البيت الأبيض ستيف بانون في عهد ترامب مع الملياردير الصيني الهارب غيو وينغي في نيويورك، 20 نوفمبر 2018. (أ ف ب)
alwasat radio

أوقف في نيويورك رجل أعمال صيني مطلوب في بلده ومرتبط بشكل وثيق بستيف بانون، الذي عمل مستشارا سياسيا للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ووجهت إليه تهمة الاستيلاء على نحو مليار دولار من مؤيدين لأنشطته المناهضة لبكين.

واتهمت وزارة العدل الأميركية غيو وينغي، وشريكه البريطاني الذي لا يزال طليقا جي كين مينغ، بسرقة أموال من مشاركين في مخطط استثماري حتى يتمكنوا من شراء كماليات، من بينها يخت وقصر فخم وسيارات فارهة، وفق وكالة «فرانس برس».

ونقلت الوكالة عن مسؤول قضائي قوله في وقت متأخر الأربعاء، إن غيو دفع بأنه غير مذنب، وجرى توقيفه بعد جلسة استماع أولية. بعد ساعات من توقيفه في السادسة صباحا في شقته المطلة على سنترال بارك في مانهاتن، اندلع حريق في المبنى الذي يقطنه، مما أثار شكوكا حول إمكانية ارتباط الحادثين.

فرار الموقوف من الصين
وجاء التوقيف بعد تسع سنوات من فرار هذا الملياردير الذي كان يعمل في مجال العقارات في الصين، حيث يواجه اتهامات بالاحتيال والفساد، وتحول في الولايات المتحدة إلى معارض ومنتقد للفساد داخل الحكومة الصينية.

وقالت وزارة العدل الأميركية إن غيو استفاد من شهرته بصفته معارضا لحكومة الرئيس الصيني شي جينبينغ أثناء وجوده في نيويورك، لحشد عدد كبير من المؤيدين عبر الإنترنت. وجرى تشجيع هؤلاء المؤيدين على التبرع أو الاستثمار في مؤسسات وشركات غير ربحية يسيطر عليها غيو، من بينها مجموعة «جي تي في ميديا» التي كان بانون مديرا لها.

- بايدن: أميركا لن تسمح للصين بترهيبها
- الصين تطالب «دولا معينة» بالتوقف عن «تأجيج النار» في الصراع الأوكراني

وشمل نشاطه طرقا أخرى لجمع مئات الملايين من الدولارات، من بينها ناد فاخر، ومنصة العملة المشفرة «هيمالايا فارم ألاينس». وقالت وزارة العدل إن غيو وجي حولا الأموال لاستخدامهما الخاص.

السلطات الأميركية تصادر 634 مليون دولار
وصادرت السلطات الأميركية منذ العام 2021 نحو 634 مليون دولار من الأموال التي جمعها غيو وجي، ووجهت لهما، الأربعاء، تهما متعددة، أبرزها الاحتيال وغسل الأموال.

ووصل غيو إلى الولايات المتحدة العام 2015 بعد فراره من حملة في الصين ضد أثرياء ومسؤولين فاسدين، واتُهم بدفع رشاوى لاثنين من مسؤولي الاستخبارات والأمن النافذين. لكنه ادعى أنه كان ضحية نزاع تجاري مع مسؤول سابق كبير في الحزب الشيوعي.

وفي العام 2017، أصدر «الإنتربول» بناء على طلب بكين نشرة حمراء (غير ملزمة) تطلب توقيفه وتسليمه. وأرسلت الصين مسؤولين في الأجهزة الأمنية إلى نيويورك للضغط عليه للعودة، كما تواصلت مع رجال أعمال أميركيين متعاطفين تربطهم صلات بترامب لإقناعه بترحيل غيو.

لكن واشنطن لم تتخذ أي إجراء بحقه في عهد ترامب، وفي أواخر العام 2017 بدأ بانون العمل مع رجل الأعمال الصيني بعد أن ترك وظيفته في البيت الأبيض. وأوردت تقارير أن بانون تلقى مليون دولار أثناء عمله مستشارا لدى غيو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - تلاسن بين بوتين وبايدن بشأن أوكرانيا

كاريكاتير خيري - تلاسن بين بوتين وبايدن بشأن أوكرانيا
إعادة انتخاب إنفانتينو رئيسا لـ«فيفا» حتى 2027

إعادة انتخاب إنفانتينو رئيسا لـ«فيفا» حتى 2027
«سيرة عالية» في ضيافة «الليبية للآداب» (صور)

«سيرة عالية» في ضيافة «الليبية للآداب» (صور)
البولدوغ الفرنسي يطيح بـاللابرادور من صدارة الكلاب الأكثر شعبية

البولدوغ الفرنسي يطيح بـاللابرادور من صدارة الكلاب الأكثر شعبية
نافالني يُهدي مساهمته في «الأوسكار» لمن يعارضون الديكتاتورية

نافالني يُهدي مساهمته في «الأوسكار» لمن يعارضون الديكتاتورية
بشار الأسد: نرحب بوجود مزيد القوات الروسية في سورية

بشار الأسد: نرحب بوجود مزيد القوات الروسية في سورية
نابولي إلى ربع نهائي أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه

نابولي إلى ربع نهائي أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه
ريال مدريد يقصي ليفربول ويبلغ ربع نهائي أبطال أوروبا

ريال مدريد يقصي ليفربول ويبلغ ربع نهائي أبطال أوروبا
«ويفا» يلوح بمعاقبة الأندية التي تمنع حضور مشجعي ضيوفها المباريات

«ويفا» يلوح بمعاقبة الأندية التي تمنع حضور مشجعي ضيوفها المباريات
بنزيمة مستمر مع الملكي موسمًا آخر رغم العروض السعودية

بنزيمة مستمر مع الملكي موسمًا آخر رغم العروض السعودية
استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس والمدينة

استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس ...
أفضل فريق في أوروبا.. غوارديولا يثني على أداء نابولي

أفضل فريق في أوروبا.. غوارديولا يثني على أداء نابولي
روسيا: نعمل على استعادة حطام المسيَّرة الأميركية

روسيا: نعمل على استعادة حطام المسيَّرة الأميركية
الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي الأول لمكافحة «الإسلاموفوبيا»

الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي الأول لمكافحة «الإسلاموفوبيا»
بين الغرب وروسيا والصين.. «فرانس برس»: هكذا أصبحت أفريقيا ضحية لمواردها

بين الغرب وروسيا والصين.. «فرانس برس»: هكذا أصبحت أفريقيا ضحية لمواردها
«تحقيقات»: أفريقيا الوسطى استثمارات ليبية في أدراج الرياح

«تحقيقات»: أفريقيا الوسطى استثمارات ليبية في أدراج الرياح
«أدرينالين».. مع «Jehad & Jgram»

«أدرينالين».. مع «Jehad & Jgram»
ارتفاع تكاليف رعاية الأطفال يدفع بريطانيات لترك وظائفهن

ارتفاع تكاليف رعاية الأطفال يدفع بريطانيات لترك وظائفهن
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الشيوخ» الفرنسي يصادق على نص التسوية لإصلاح نظام التقاعد
«الشيوخ» الفرنسي يصادق على نص التسوية لإصلاح نظام التقاعد
أميركا توقف مستثمرا صينيا مقربا من مستشار سابق لترامب
أميركا توقف مستثمرا صينيا مقربا من مستشار سابق لترامب
مجلس الأمن يمدد مهمة البعثة الأممية بجنوب السودان
مجلس الأمن يمدد مهمة البعثة الأممية بجنوب السودان
«فرانس برس»: 18 قتيلا في ثلاث هجمات في بوركينا فاسو
«فرانس برس»: 18 قتيلا في ثلاث هجمات في بوركينا فاسو
«فرانس برس»: صدامات عنيفة في أثينا بين الشرطة ومتظاهرين
«فرانس برس»: صدامات عنيفة في أثينا بين الشرطة ومتظاهرين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة...
الأمم المتحدة ترجح صحة مقطع فيديو يظهر إعدام جندي أوكراني
الأمم المتحدة ترجح صحة مقطع فيديو يظهر إعدام جندي أوكراني...
تحطم مسيرة أميركية بعدما اصطدمت بها مقاتلة روسية فوق البحر الأسود
تحطم مسيرة أميركية بعدما اصطدمت بها مقاتلة روسية فوق البحر ......
طبيب بايدن: الرئيس خضع لإزالة ورم سرطاني صغير في فبراير
طبيب بايدن: الرئيس خضع لإزالة ورم سرطاني صغير في فبراير...
المفوضية الأوروبية تطالب بنقل الصناعات الدفاعية إلى حالة اقتصاد الحرب
المفوضية الأوروبية تطالب بنقل الصناعات الدفاعية إلى حالة ......
المزيد
بولندا تعلن تسليم أوكرانيا 4 طائرات «ميغ-29»
بولندا تعلن تسليم أوكرانيا 4 طائرات «ميغ-29»...
هزة أرضية بقوة 4.1 درجة في البحر المتوسط
هزة أرضية بقوة 4.1 درجة في البحر المتوسط...
فيديو.. محاولة اعتراض طائرة عسكرية روسية لـ«MQ-9» الأميركية فوق البحر الأسود
فيديو.. محاولة اعتراض طائرة عسكرية روسية لـ«MQ-9» الأميركية ......
«فرانس برس»: صدامات عنيفة في أثينا بين الشرطة ومتظاهرين
«فرانس برس»: صدامات عنيفة في أثينا بين الشرطة ومتظاهرين...
«فرانس برس»: 18 قتيلا في ثلاث هجمات في بوركينا فاسو
«فرانس برس»: 18 قتيلا في ثلاث هجمات في بوركينا فاسو...
المزيد