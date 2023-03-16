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البيت الأبيض: قد لا يتسنى انتشال حطام المسيرة من البحر الأسود

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 مارس 2023, 10:20 صباحا
البيت الأبيض: قد لا يتسنى انتشال حطام المسيرة من البحر الأسود
الناطق باسم البيت الأبيض جون كيربي. (أ ب)
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قال الناطق باسم البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الأربعاء، إن طائرة الاستطلاع العسكرية الأميركية التي تحطمت في البحر الأسود قد لا يتسنى انتشالها على الإطلاق.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية إنه في أول حادث من نوعه منذ بدء الحرب الأوكرانية، أصابت مقاتلتان روسيتان من طراز «سو-27» الطائرة المسيرة فأعطبتاها، مما يفاقم العلاقات المتوترة بالفعل بين واشنطن وموسكو. في حين حملت وزارة الدفاع الروسية مسؤولية التحطم على «المناورات الخطيرة» للطائرة المسيرة، وقالت إن طائرتيها لم تحتكا بها، حسب موقع «يورونيوز».

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وأضاف كيربي في مقابلة مع شبكة «سي إن إن»: «لم يجر انتشالها. ولست متأكدا من أننا سنتمكن من انتشالها.. المكان الذي سقطت فيه في البحر الأسود مياهه عميقة للغاية. ولذا ما زلنا نُقّيِم ما إذا كنا سنقوم بأي نوع من جهود الانتشال. قد لا يكون»، وفق ما نقلت عنه «يورونيوز»

وأوضح كيربي أن السلطات الأميركية اتخذت إجراءات وقائية لضمان الحد من قدرة الروس على استخراج معلومات استخباراتية مفيدة من الطائرة في حال تمكنوا من انتشالها، وقال إن هذا يعني أن الطائرة «مملوكة لنا» وستواصل السلطات استكشاف خيارات استردادها.

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