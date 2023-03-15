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روسيا: سنرد بشكل متناسب على الاستفزازات الأميركية المستقبلية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 مارس 2023, 10:54 مساء
روسيا: سنرد بشكل متناسب على الاستفزازات الأميركية المستقبلية
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قالت روسيا، الأربعاء، إنها سترد بشكل متناسب على أي استفزاز أميركي مع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية تحطّم مسيّرة أميركية في البحر الأسود.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع أن «تحليق طائرات استراتيجية أميركية غير مأهولة قبالة سواحل القرم هو ذو طبيعة استفزازية، ما يهيّئ الأجواء لتصعيد الأوضاع في منطقة البحر الأسود». وأشارت الوزارة إلى أن روسيا «ستستمر بالرد بشكل متناسب على كل الاستفزازات»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ وزير الدفاع الروسي نظيره الأميركي، بأن تزايد النشاط الاستخباراتي الأميركي ضد روسيا أدى إلى حادثة المسيرة، على ما أعلنت موسكو.

وقال الوزير الروسي سيرغي شويغو لنظيره الأميركي لويد أوستن أن «تزايد النشاط الاستخباراتي ضد مصالح الاتحاد الروسي»، إضافة إلى «عدم التقيد بمنطقة حظر الطيران» المعلنة من موسكو، أديا إلى الحادثة مع مسيرة أميركية، وفق بيان لوزارة الدفاع.

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