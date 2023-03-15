  • Alwasat News
Atwasat

أوستن: أبلغت الروس بمواصلة تحليق طائراتنا في المجال الجوي الدولي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 مارس 2023, 10:11 مساء
أوستن: أبلغت الروس بمواصلة تحليق طائراتنا في المجال الجوي الدولي
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن. (الإنترنت)
alwasat radio

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الأربعاء إنه أبلغ نظيره الروسي الجنرال سيرغي شويغو بأن الولايات المتحدة ستواصل تحليق طائراتها في المجال الجوي الدولي، بعد اتهام طائرة روسية بإسقاط مسيّرة أميركية كانت تحلّق فوق البحر الأسود.

وخلال اتصال هاتفي أجراه وزيرا الدفاع الروسي والأميركي قال أوستن «ستواصل الولايات المتحدة الطيران حيثما يسمح القانون الدولي بذلك». وأضاف «يتعين على روسيا تشغيل طائراتها العسكرية بطريقة آمنة ومهنية»، بحسب «فرانس برس».

و أكدت موسكو، الأربعاء أنها ستحاول العثور على حطام المسيّرة العسكرية الأميركية التي تحطّمت فوق البحر الأسود في إطار مواجهة حمّلت واشنطن مقاتلتين روسيتين مسؤوليتها. 

-  وزيرا الدفاع الروسي والأميركي يجريان اتصالا بعد حادث تحطم «المسيّرة»
-  تحطم مسيرة أميركية بعدما اصطدمت بها مقاتلة روسية فوق البحر الأسود
-  واشنطن تدين التصرف «المتهور» بعد اصطدام سوخوي روسية بمسيّرة أميركية

روسيا تحذر من أي طلعات جوية أميركية «عدائية»
كما حذّرت روسيا من أي طلعات جوية أميركية «عدائية» وسط ارتفاع مستوى التوتر فيما نفت روسيا بأن تكون مقاتلتها من طراز «سو-27» تسببت بقطع مروحة المسيّرة من طراز «ريبر».

وقالت كييف بدورها إن الحادثة التي وقعت فوق مياه دولية تعد محاولة من الكرملين لجر الولايات المتحدة إلى النزاع في أوكرانيا. وأفاد الأمين العام لمجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف في تصريحات متلفزة «لا أعلم ما إذا كنا سنستطيع استعادتها، لكن يجب القيام بذلك. وسنعمل في هذا الاتجاه بالتأكيد».

وفاقمت حادثة الثلاثاء التي اعتبرت واشنطن أنها نتيجة سلوك متهوّر ويفتقر إلى المهنية، التوتر بين موسكو والقوى الغربية. واعتبر باتروشيف أن الحادثة تعد دليلا آخر على أن الولايات المتحدة طرف مباشر في المعركة بين موسكو وكييف، مشيراً إلى أن روسيا تتحمّل مسؤولية «الدفاع عن استقلالنا وسيادتنا».

صد مسيّرة أميركية فوق البحر الأسود
وذكرت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء بأنها سارعت لنشر مقاتلاتها بعد رصد مسيّرة أميركية فوق البحر الأسود ونفت بأن تكون تسببت بإسقاطها.

بدوره، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في مستهل اجتماع للبلدان الداعمة لمعركة أوكرانيا ضد القوات الروسية، الأربعاء «تعد هذه الحادثة الخطيرة جزءًا من نمط أعمال عدوانية وخطيرة وغير آمنة يقوم بها الطيارون الروس في المجال الجوي الدولي».

وأضاف «تأكدوا بأن الولايات المتحدة ستواصل التحليق والعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي. يتحتم على روسيا تشغيل طائراتها العسكرية بشكل آمن ومهني».  

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس والمدينة

استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس ...
أفضل فريق في أوروبا.. غوارديولا يثني على أداء نابولي

أفضل فريق في أوروبا.. غوارديولا يثني على أداء نابولي
استديو تحليل موسع عبر «WTV» في نصف نهائي الكأس بين المدينة والأهلي طرابلس.. الأربعاء

استديو تحليل موسع عبر «WTV» في نصف نهائي الكأس بين المدينة والأهلي طرابلس.. ...
الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي الأول لمكافحة «الإسلاموفوبيا»

الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي الأول لمكافحة «الإسلاموفوبيا»
بين الغرب وروسيا والصين.. «فرانس برس»: هكذا أصبحت أفريقيا ضحية لمواردها

بين الغرب وروسيا والصين.. «فرانس برس»: هكذا أصبحت أفريقيا ضحية لمواردها
«تحقيقات»: أفريقيا الوسطى استثمارات ليبية في أدراج الرياح

«تحقيقات»: أفريقيا الوسطى استثمارات ليبية في أدراج الرياح
«أدرينالين».. مع «Jehad & Jgram»

«أدرينالين».. مع «Jehad & Jgram»
ارتفاع تكاليف رعاية الأطفال يدفع بريطانيات لترك وظائفهن

ارتفاع تكاليف رعاية الأطفال يدفع بريطانيات لترك وظائفهن
«أكلات ماجدة» (21): وصفة خاصة لمرضى السكري.. كاب كايك التمر والموز

«أكلات ماجدة» (21): وصفة خاصة لمرضى السكري.. كاب كايك التمر والموز
كاريكاتير حليم - القطع الجائر للأشجار وتهديد البيئة في ليبيا

كاريكاتير حليم - القطع الجائر للأشجار وتهديد البيئة في ليبيا
تضاؤل خطر اصطدام كويكب بالأرض العام 2046

تضاؤل خطر اصطدام كويكب بالأرض العام 2046
«دار الفنون» تستضيف المشاي على «ضفاف اللون» (صور)

«دار الفنون» تستضيف المشاي على «ضفاف اللون» (صور)
للمرة الأولى منذ 12 عاما.. إنتر ميلان إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

للمرة الأولى منذ 12 عاما.. إنتر ميلان إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
هالاند يحقق أرقاما قياسية بخمسة أهداف في مرمى لايبزيج بدوري أبطال أوروبا

هالاند يحقق أرقاما قياسية بخمسة أهداف في مرمى لايبزيج بدوري أبطال أوروبا
الجيش الروسي يعترف باعتراض «مسيَّرة أميركية» فوق البحر الأسود وينفي إسقاطها

الجيش الروسي يعترف باعتراض «مسيَّرة أميركية» فوق البحر الأسود وينفي إسقاطها
الحضور الجماهيري في المباريات على مائدة الداخلية الليبية

الحضور الجماهيري في المباريات على مائدة الداخلية الليبية
«فيفا» يعتمد نظام المجموعات الجديد لمونديال 2026

«فيفا» يعتمد نظام المجموعات الجديد لمونديال 2026
أسرة الكاتب عبدالرازق المنصوري تهدي مكتبته للأكاديمية الليبية

أسرة الكاتب عبدالرازق المنصوري تهدي مكتبته للأكاديمية الليبية
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
السلطات التونسية توقف قيادي بحزب النهضة المعارض
السلطات التونسية توقف قيادي بحزب النهضة المعارض
بلينكن يعتبر وساطة الصين في الاتفاق السعودي الإيراني «أمر جيد»
بلينكن يعتبر وساطة الصين في الاتفاق السعودي الإيراني «أمر جيد»
وزيرا الدفاع الروسي والأميركي يجريان اتصالا بعد حادث تحطم «المسيّرة»
وزيرا الدفاع الروسي والأميركي يجريان اتصالا بعد حادث تحطم ...
يوم تعبئة ثامن في فرنسا احتجاجا على مشروع إصلاح نظام التقاعد
يوم تعبئة ثامن في فرنسا احتجاجا على مشروع إصلاح نظام التقاعد
أوستن: أبلغت الروس بمواصلة تحليق طائراتنا في المجال الجوي الدولي
أوستن: أبلغت الروس بمواصلة تحليق طائراتنا في المجال الجوي الدولي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة...
الأمم المتحدة ترجح صحة مقطع فيديو يظهر إعدام جندي أوكراني
الأمم المتحدة ترجح صحة مقطع فيديو يظهر إعدام جندي أوكراني...
زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب طاجيكستان قرب الحدود مع الصين
زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب طاجيكستان قرب الحدود مع الصين...
تحطم مسيرة أميركية بعدما اصطدمت بها مقاتلة روسية فوق البحر الأسود
تحطم مسيرة أميركية بعدما اصطدمت بها مقاتلة روسية فوق البحر ......
طبيب بايدن: الرئيس خضع لإزالة ورم سرطاني صغير في فبراير
طبيب بايدن: الرئيس خضع لإزالة ورم سرطاني صغير في فبراير...
المزيد
روسيا: سنرد بشكل متناسب على الاستفزازات الأميركية المستقبلية
روسيا: سنرد بشكل متناسب على الاستفزازات الأميركية المستقبلية...
ميلوني: عواقب أزمة تونس مصدر قلق.. ليس لإيطاليا فقط
ميلوني: عواقب أزمة تونس مصدر قلق.. ليس لإيطاليا فقط...
موسكو تعزو حادث المسيّرة إلى تزايد النشاط الاستخباراتي الأميركي
موسكو تعزو حادث المسيّرة إلى تزايد النشاط الاستخباراتي ......
أوستن: أبلغت الروس بمواصلة تحليق طائراتنا في المجال الجوي الدولي
أوستن: أبلغت الروس بمواصلة تحليق طائراتنا في المجال الجوي ......
يوم تعبئة ثامن في فرنسا احتجاجا على مشروع إصلاح نظام التقاعد
يوم تعبئة ثامن في فرنسا احتجاجا على مشروع إصلاح نظام التقاعد...
المزيد