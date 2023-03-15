أوستن: أبلغت الروس بمواصلة تحليق طائراتنا في المجال الجوي الدولي

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الأربعاء إنه أبلغ نظيره الروسي الجنرال سيرغي شويغو بأن الولايات المتحدة ستواصل تحليق طائراتها في المجال الجوي الدولي، بعد اتهام طائرة روسية بإسقاط مسيّرة أميركية كانت تحلّق فوق البحر الأسود.

وخلال اتصال هاتفي أجراه وزيرا الدفاع الروسي والأميركي قال أوستن «ستواصل الولايات المتحدة الطيران حيثما يسمح القانون الدولي بذلك». وأضاف «يتعين على روسيا تشغيل طائراتها العسكرية بطريقة آمنة ومهنية»، بحسب «فرانس برس».

و أكدت موسكو، الأربعاء أنها ستحاول العثور على حطام المسيّرة العسكرية الأميركية التي تحطّمت فوق البحر الأسود في إطار مواجهة حمّلت واشنطن مقاتلتين روسيتين مسؤوليتها.

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روسيا تحذر من أي طلعات جوية أميركية «عدائية»

كما حذّرت روسيا من أي طلعات جوية أميركية «عدائية» وسط ارتفاع مستوى التوتر فيما نفت روسيا بأن تكون مقاتلتها من طراز «سو-27» تسببت بقطع مروحة المسيّرة من طراز «ريبر».

وقالت كييف بدورها إن الحادثة التي وقعت فوق مياه دولية تعد محاولة من الكرملين لجر الولايات المتحدة إلى النزاع في أوكرانيا. وأفاد الأمين العام لمجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف في تصريحات متلفزة «لا أعلم ما إذا كنا سنستطيع استعادتها، لكن يجب القيام بذلك. وسنعمل في هذا الاتجاه بالتأكيد».

وفاقمت حادثة الثلاثاء التي اعتبرت واشنطن أنها نتيجة سلوك متهوّر ويفتقر إلى المهنية، التوتر بين موسكو والقوى الغربية. واعتبر باتروشيف أن الحادثة تعد دليلا آخر على أن الولايات المتحدة طرف مباشر في المعركة بين موسكو وكييف، مشيراً إلى أن روسيا تتحمّل مسؤولية «الدفاع عن استقلالنا وسيادتنا».

صد مسيّرة أميركية فوق البحر الأسود

وذكرت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء بأنها سارعت لنشر مقاتلاتها بعد رصد مسيّرة أميركية فوق البحر الأسود ونفت بأن تكون تسببت بإسقاطها.

بدوره، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في مستهل اجتماع للبلدان الداعمة لمعركة أوكرانيا ضد القوات الروسية، الأربعاء «تعد هذه الحادثة الخطيرة جزءًا من نمط أعمال عدوانية وخطيرة وغير آمنة يقوم بها الطيارون الروس في المجال الجوي الدولي».

وأضاف «تأكدوا بأن الولايات المتحدة ستواصل التحليق والعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي. يتحتم على روسيا تشغيل طائراتها العسكرية بشكل آمن ومهني».