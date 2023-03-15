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وزيرا الدفاع الروسي والأميركي يجريان اتصالا بعد حادث تحطم «المسيّرة»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 مارس 2023, 09:11 مساء
وزيرا الدفاع الروسي والأميركي يجريان اتصالا بعد حادث تحطم «المسيّرة»
صورة مركبة لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو (يسار)، ونظيره الأميركي لويد أوستن. (الإنترنت)
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أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ونظيره الأميركي لويد أوستن مكالمة هاتفية الأربعاء في اليوم التالي من اعتراض طائرتين روسيتين مسيّرة أميركية فوق البحر الأسود، وفق ما أفادت موسكو.

وقالت وزارة الدفاع الروسية «في 15 مارس، تحدث وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرغي شويغو ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن عبر الهاتف بمبادرة من الجانب الأميركي» دون تقديم مزيد من التفاصيل، بحسب «فرانس برس».

في السياق ذاته أكدت موسكو، الأربعاء أنها ستحاول العثور على حطام المسيّرة العسكرية الأميركية التي تحطّمت فوق البحر الأسود في إطار مواجهة حمّلت واشنطن مقاتلتين روسيتين مسؤوليتها. 

روسيا تحذر من أي طلعات جوية أميركية «عدائية»
كما حذّرت روسيا من أي طلعات جوية أميركية «عدائية» وسط ارتفاع مستوى التوتر فيما نفت روسيا بأن تكون مقاتلتها من طراز «سو-27» تسببت بقطع مروحة المسيّرة من طراز «ريبر».

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وقالت كييف بدورها إن الحادثة التي وقعت فوق مياه دولية تعد محاولة من الكرملين لجر الولايات المتحدة إلى النزاع في أوكرانيا. وأفاد الأمين العام لمجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف في تصريحات متلفزة «لا أعلم ما إذا كنا سنستطيع استعادتها، لكن يجب القيام بذلك. وسنعمل في هذا الاتجاه بالتأكيد».

وفاقمت حادثة الثلاثاء التي اعتبرت واشنطن أنها نتيجة سلوك متهوّر ويفتقر إلى المهنية، التوتر بين موسكو والقوى الغربية. واعتبر باتروشيف أن الحادثة تعد دليلا آخر على أن الولايات المتحدة طرف مباشر في المعركة بين موسكو وكييف، مشيراً إلى أن روسيا تتحمّل مسؤولية «الدفاع عن استقلالنا وسيادتنا».

صد مسيّرة أميركية فوق البحر الأسود
وذكرت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء بأنها سارعت لنشر مقاتلاتها بعد رصد مسيّرة أميركية فوق البحر الأسود ونفت بأن تكون تسببت بإسقاطها.

بدوره، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في مستهل اجتماع للبلدان الداعمة لمعركة أوكرانيا ضد القوات الروسية، الأربعاء «تعد هذه الحادثة الخطيرة جزءًا من نمط أعمال عدوانية وخطيرة وغير آمنة يقوم بها الطيارون الروس في المجال الجوي الدولي».

وأضاف «تأكدوا بأن الولايات المتحدة ستواصل التحليق والعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي. يتحتم على روسيا تشغيل طائراتها العسكرية بشكل آمن ومهني».  

 تجنّب وقوع المسيّرة في أيدي الجهات الخطأ
أشار البنتاغون إلى أن مسيّرته كانت تقوم بمهمة روتينية عندما تم اعتراضها «بأسلوب متهوّر وغير سليم بيئياً وغير مهني»، فيما شددت روسيا على أن المسيّرة كانت خارج السيطرة مؤكدة بأن طائراتها لم تحتك بها بأي شكل من الأشكال.

وأكد الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي لاحقاً «ندحض بالطبع النفي الروسي». وأضاف بأن الولايات المتحدة تحاول تجنّب وقوع المسيّرة التي سقطت في أيدي الجهات الخطأ. وقال كيربي لشبكة «سي إن إن» «اتخذنا خطوات لحماية ممتلكاتنا بشكل خاص في ما يتعلق بتلك المسيّرة».

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