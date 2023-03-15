بلينكن يعتبر وساطة الصين في الاتفاق السعودي الإيراني «أمر جيد»

القاهرة - بوابة الوسط

أثنى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء بشكل حذر على الصين خصم الولايات المتحدة لوساطتها في الاتفاق بين إيران والسعودية، قائلاً إنه قد يفيد المنطقة.

وقال بلينكن لصحفيين خلال زيارة إلى إثيوبيا «من وجهة نظرنا، فإن أي أمر قد يساعد في خفض التوترات وتجنب النزاع وردع أي تصرفات خطيرة ومزعزعة للاستقرار من جانب إيران هو أمر جيد»، وفق «فرانس برس».

ووصفت وزارة الخارجية الأميركية، الإثنين الماضي، الاتفاق الذي أُعلن عنه، الجمعة الماضية، بين المملكة العربية السعودية وإيران، بوساطة صينية، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية، وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين بـ«الأمر الجيد للغاية».

تهدئة التوترات في المنطقة

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: «نحن ندعم الحوار والجهود الدبلوماسية وأي شيء من شأنه أن يعمل على تهدئة التوترات في المنطقة، وربما يساعد على منع الصراع»، وأضاف أن بلاده «دعمت هذه العملية في كل خطوة».

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وأجاب برايس على سؤال عما إذا كان نجاح الاتفاق بوساطة صينية يشير إلى تهميش دور الولايات المتحدة في المنطقة، قائلاً إنه «يواجه صعوبة في تقبل إمكانية استبدال دورنا، خاصة أنه لا توجد دولة على وجه الأرض بذلت جهودًا أكثر من الولايات المتحدة للمساعدة في جعل المنطقة أكثر استقرارًا وتكاملاً».

استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران

وكانت الرياض قد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع طهران في ينايرعام 2016، بعد الاعتداء على سفارة المملكة وقنصليتها في إيران، وسط احتجاجات إيرانيين على قيام السعودية بإعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت المملكة العربية السعودية وإيران والصين، عن التوصل إلى اتفاق، في بكين، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، بحسب بيان مشترك للدول الثلاث.