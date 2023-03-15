  • Alwasat News
Atwasat

بلينكن يعتبر وساطة الصين في الاتفاق السعودي الإيراني «أمر جيد»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 مارس 2023, 08:46 مساء
بلينكن يعتبر وساطة الصين في الاتفاق السعودي الإيراني «أمر جيد»
الإعلان عن الاتفاق بين المملكة العربية السعودية وإيران، بوساطة صينية، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية. (الإنترنت)
alwasat radio

أثنى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء بشكل حذر على الصين خصم الولايات المتحدة لوساطتها في الاتفاق بين إيران والسعودية، قائلاً إنه قد يفيد المنطقة. 

وقال بلينكن لصحفيين خلال زيارة إلى إثيوبيا «من وجهة نظرنا، فإن أي أمر قد يساعد في خفض التوترات وتجنب النزاع وردع أي تصرفات خطيرة ومزعزعة للاستقرار من جانب إيران هو أمر جيد»، وفق «فرانس برس».

ووصفت وزارة الخارجية الأميركية، الإثنين الماضي، الاتفاق الذي أُعلن عنه، الجمعة الماضية، بين المملكة العربية السعودية وإيران، بوساطة صينية، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية، وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين بـ«الأمر الجيد للغاية».

تهدئة التوترات في المنطقة
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: «نحن ندعم الحوار والجهود الدبلوماسية وأي شيء من شأنه أن يعمل على تهدئة التوترات في المنطقة، وربما يساعد على منع الصراع»، وأضاف أن بلاده «دعمت هذه العملية في كل خطوة».

-  واشنطن ترحب بالاتفاق السعودي الإيراني.. وتشكك في التزام طهران
- العراق يرحب بعودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران

وأجاب برايس على سؤال عما إذا كان نجاح الاتفاق بوساطة صينية يشير إلى تهميش دور الولايات المتحدة في المنطقة، قائلاً إنه «يواجه صعوبة في تقبل إمكانية استبدال دورنا، خاصة أنه لا توجد دولة على وجه الأرض بذلت جهودًا أكثر من الولايات المتحدة للمساعدة في جعل المنطقة أكثر استقرارًا وتكاملاً».

استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران 
وكانت الرياض قد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع طهران في ينايرعام 2016، بعد الاعتداء على سفارة المملكة وقنصليتها في إيران، وسط احتجاجات إيرانيين على قيام السعودية بإعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت المملكة العربية السعودية وإيران والصين، عن التوصل إلى اتفاق، في بكين، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، بحسب بيان مشترك للدول الثلاث.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس والمدينة

استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس ...
استديو تحليل موسع عبر «WTV» في نصف نهائي الكأس بين المدينة والأهلي طرابلس.. الأربعاء

استديو تحليل موسع عبر «WTV» في نصف نهائي الكأس بين المدينة والأهلي طرابلس.. ...
الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي الأول لمكافحة «الإسلاموفوبيا»

الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي الأول لمكافحة «الإسلاموفوبيا»
بين الغرب وروسيا والصين.. «فرانس برس»: هكذا أصبحت أفريقيا ضحية لمواردها

بين الغرب وروسيا والصين.. «فرانس برس»: هكذا أصبحت أفريقيا ضحية لمواردها
«تحقيقات»: أفريقيا الوسطى استثمارات ليبية في أدراج الرياح

«تحقيقات»: أفريقيا الوسطى استثمارات ليبية في أدراج الرياح
«أدرينالين».. مع «Jehad & Jgram»

«أدرينالين».. مع «Jehad & Jgram»
ارتفاع تكاليف رعاية الأطفال يدفع بريطانيات لترك وظائفهن

ارتفاع تكاليف رعاية الأطفال يدفع بريطانيات لترك وظائفهن
«أكلات ماجدة» (21): وصفة خاصة لمرضى السكري.. كاب كايك التمر والموز

«أكلات ماجدة» (21): وصفة خاصة لمرضى السكري.. كاب كايك التمر والموز
كاريكاتير حليم - القطع الجائر للأشجار وتهديد البيئة في ليبيا

كاريكاتير حليم - القطع الجائر للأشجار وتهديد البيئة في ليبيا
تضاؤل خطر اصطدام كويكب بالأرض العام 2046

تضاؤل خطر اصطدام كويكب بالأرض العام 2046
«دار الفنون» تستضيف المشاي على «ضفاف اللون» (صور)

«دار الفنون» تستضيف المشاي على «ضفاف اللون» (صور)
للمرة الأولى منذ 12 عاما.. إنتر ميلان إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

للمرة الأولى منذ 12 عاما.. إنتر ميلان إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
هالاند يحقق أرقاما قياسية بخمسة أهداف في مرمى لايبزيج بدوري أبطال أوروبا

هالاند يحقق أرقاما قياسية بخمسة أهداف في مرمى لايبزيج بدوري أبطال أوروبا
الجيش الروسي يعترف باعتراض «مسيَّرة أميركية» فوق البحر الأسود وينفي إسقاطها

الجيش الروسي يعترف باعتراض «مسيَّرة أميركية» فوق البحر الأسود وينفي إسقاطها
الحضور الجماهيري في المباريات على مائدة الداخلية الليبية

الحضور الجماهيري في المباريات على مائدة الداخلية الليبية
«فيفا» يعتمد نظام المجموعات الجديد لمونديال 2026

«فيفا» يعتمد نظام المجموعات الجديد لمونديال 2026
أسرة الكاتب عبدالرازق المنصوري تهدي مكتبته للأكاديمية الليبية

أسرة الكاتب عبدالرازق المنصوري تهدي مكتبته للأكاديمية الليبية
استوديو الـ«VAR» يناقش الحالات التحكيمية في نصف نهائي كأس ليبيا

استوديو الـ«VAR» يناقش الحالات التحكيمية في نصف نهائي كأس ليبيا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
روسيا: نعمل على استعادة حطام المسيَّرة الأميركية
روسيا: نعمل على استعادة حطام المسيَّرة الأميركية
بدء لقاء بوتين مع الأسد في موسكو
بدء لقاء بوتين مع الأسد في موسكو
الشرطة الباكستانية تفشل في توقيف عمران خان بعد صدامات مع مناصريه
الشرطة الباكستانية تفشل في توقيف عمران خان بعد صدامات مع مناصريه
الرئيس الفنلندي: تركيا توصلت إلى قرار بشأن التصديق على عضويتنا في «ناتو»
الرئيس الفنلندي: تركيا توصلت إلى قرار بشأن التصديق على عضويتنا في...
صحيفة إيطالية: روسيا وضعت 15 مليون دولار مكافأة لاغتيال وزير الدفاع الإيطالي
صحيفة إيطالية: روسيا وضعت 15 مليون دولار مكافأة لاغتيال وزير ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة...
الأمم المتحدة ترجح صحة مقطع فيديو يظهر إعدام جندي أوكراني
الأمم المتحدة ترجح صحة مقطع فيديو يظهر إعدام جندي أوكراني...
زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب طاجيكستان قرب الحدود مع الصين
زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب طاجيكستان قرب الحدود مع الصين...
تحطم مسيرة أميركية بعدما اصطدمت بها مقاتلة روسية فوق البحر الأسود
تحطم مسيرة أميركية بعدما اصطدمت بها مقاتلة روسية فوق البحر ......
طبيب بايدن: الرئيس خضع لإزالة ورم سرطاني صغير في فبراير
طبيب بايدن: الرئيس خضع لإزالة ورم سرطاني صغير في فبراير...
المزيد
وزيرا الدفاع الروسي والأميركي يجريان اتصالا بعد حادث تحطم «المسيّرة»
وزيرا الدفاع الروسي والأميركي يجريان اتصالا بعد حادث تحطم ......
بلينكن يعتبر وساطة الصين في الاتفاق السعودي الإيراني «أمر جيد»
بلينكن يعتبر وساطة الصين في الاتفاق السعودي الإيراني «أمر ......
السلطات التونسية توقف قيادي بحزب النهضة المعارض
السلطات التونسية توقف قيادي بحزب النهضة المعارض...
صحيفة إيطالية: روسيا وضعت 15 مليون دولار مكافأة لاغتيال وزير الدفاع الإيطالي
صحيفة إيطالية: روسيا وضعت 15 مليون دولار مكافأة لاغتيال وزير......
الرئيس الفنلندي: تركيا توصلت إلى قرار بشأن التصديق على عضويتنا في «ناتو»
الرئيس الفنلندي: تركيا توصلت إلى قرار بشأن التصديق على ......
المزيد