الرئيس الفنلندي: تركيا توصلت إلى قرار بشأن التصديق على عضويتنا في «ناتو»

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الفنلندي سولي نينيستو الأربعاء إن تركيا توصلت إلى قرار بشأن التصديق على طلب فنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) ومن المقرر أن يجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجمعة.

وأوضح نينيستو في بيان «كان الأتراك يأملون في أن أكون هناك لتلقي الرد عندما يعلنون القرار. بالطبع قبلت الدعوة»، بحسب «فرانس برس».

البرلمان الفنلندي يوافق بغالبية ساحقة

وفي الأول من مارس وافق البرلمان الفنلندي بغالبية ساحقة، بشكل مسبق على دخول البلاد إلى حلف شمال الأطلسي «ناتو» في حين لا يزال انضمام هذا البلد الواقع في شمال أوروبا بحاجة إلى مصادقة تركيا والمجر. وأقر النواب الفنلنديون قانونًا يسمح بانضمام فنلندا إلى الحلف بعدما أيده 184 عضوًا وعارضه سبعة.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أعلن في 27 أن المفاوضات بين تركيا والسويد وفنلندا بشأن انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) ستعاود في 9 مارس المقبل.

ناتو: حان الوقت لضم فنلندا والسويد

وقال تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحفي في أنقرة «الاجتماع سيعقد في التاسع من مارس»، وفق وكالة فرانس برس. وكانت تركيا أوقفت نهاية يناير المفاوضات وأرجأت خصوصًا اجتماعًا ثلاثيًا كان مقررًا في فبراير بعد تظاهرات عدة مناهضة لتركيا وللإسلام في ستوكهولم.

وفي منتصف فبراير الماضي، دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرغ في أنقرة إلى ضم فنلندا والسويد، بينما تعطل تركيا منذ مايو العام الماضي انضمامهما إلى الحلف. وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي مع تشاووش أوغلو: «حان الوقت الآن لاستقبال فنلندا والسويد كأعضاء في الحلف الأطلسي»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».