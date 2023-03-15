  • Alwasat News
Atwasat

الرئيس الفنلندي: تركيا توصلت إلى قرار بشأن التصديق على عضويتنا في «ناتو»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 مارس 2023, 06:05 مساء
الرئيس الفنلندي: تركيا توصلت إلى قرار بشأن التصديق على عضويتنا في «ناتو»
علما الناتو وفنلندا. (الإنترنت)
alwasat radio
قال الرئيس الفنلندي سولي نينيستو الأربعاء إن تركيا توصلت إلى قرار بشأن التصديق على طلب فنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) ومن المقرر أن يجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجمعة.
 
وأوضح نينيستو في بيان «كان الأتراك يأملون في أن أكون هناك لتلقي الرد عندما يعلنون القرار. بالطبع قبلت الدعوة»، بحسب «فرانس برس».
 
 البرلمان الفنلندي يوافق بغالبية ساحقة
وفي الأول من مارس وافق البرلمان الفنلندي بغالبية ساحقة، بشكل مسبق على دخول البلاد إلى حلف شمال الأطلسي «ناتو» في حين لا يزال انضمام هذا البلد الواقع في شمال أوروبا بحاجة إلى مصادقة تركيا والمجر. وأقر النواب الفنلنديون قانونًا يسمح بانضمام فنلندا إلى الحلف بعدما أيده 184 عضوًا وعارضه سبعة.
 
 
وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أعلن في 27 أن المفاوضات بين تركيا والسويد وفنلندا بشأن انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) ستعاود في 9 مارس المقبل.
 
ناتو: حان الوقت لضم فنلندا والسويد
وقال تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحفي في أنقرة «الاجتماع سيعقد في التاسع من مارس»، وفق وكالة فرانس برس. وكانت تركيا أوقفت نهاية يناير المفاوضات وأرجأت خصوصًا اجتماعًا ثلاثيًا كان مقررًا في فبراير بعد تظاهرات عدة مناهضة لتركيا وللإسلام في ستوكهولم. 
 
وفي منتصف فبراير الماضي، دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرغ في أنقرة إلى ضم فنلندا والسويد، بينما تعطل تركيا منذ مايو العام الماضي انضمامهما إلى الحلف. وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي مع تشاووش أوغلو: «حان الوقت الآن لاستقبال فنلندا والسويد كأعضاء في الحلف الأطلسي»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس». 
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس والمدينة

استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس ...
استديو تحليل موسع عبر «WTV» في نصف نهائي الكأس بين المدينة والأهلي طرابلس.. الأربعاء

استديو تحليل موسع عبر «WTV» في نصف نهائي الكأس بين المدينة والأهلي طرابلس.. ...
الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي الأول لمكافحة «الإسلاموفوبيا»

الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي الأول لمكافحة «الإسلاموفوبيا»
بين الغرب وروسيا والصين.. «فرانس برس»: هكذا أصبحت أفريقيا ضحية لمواردها

بين الغرب وروسيا والصين.. «فرانس برس»: هكذا أصبحت أفريقيا ضحية لمواردها
«تحقيقات»: أفريقيا الوسطى استثمارات ليبية في أدراج الرياح

«تحقيقات»: أفريقيا الوسطى استثمارات ليبية في أدراج الرياح
«أدرينالين».. مع «Jehad & Jgram»

«أدرينالين».. مع «Jehad & Jgram»
ارتفاع تكاليف رعاية الأطفال يدفع بريطانيات لترك وظائفهن

ارتفاع تكاليف رعاية الأطفال يدفع بريطانيات لترك وظائفهن
«أكلات ماجدة» (21): وصفة خاصة لمرضى السكري.. كاب كايك التمر والموز

«أكلات ماجدة» (21): وصفة خاصة لمرضى السكري.. كاب كايك التمر والموز
كاريكاتير حليم - القطع الجائر للأشجار وتهديد البيئة في ليبيا

كاريكاتير حليم - القطع الجائر للأشجار وتهديد البيئة في ليبيا
تضاؤل خطر اصطدام كويكب بالأرض العام 2046

تضاؤل خطر اصطدام كويكب بالأرض العام 2046
«دار الفنون» تستضيف المشاي على «ضفاف اللون» (صور)

«دار الفنون» تستضيف المشاي على «ضفاف اللون» (صور)
للمرة الأولى منذ 12 عاما.. إنتر ميلان إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

للمرة الأولى منذ 12 عاما.. إنتر ميلان إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
هالاند يحقق أرقاما قياسية بخمسة أهداف في مرمى لايبزيج بدوري أبطال أوروبا

هالاند يحقق أرقاما قياسية بخمسة أهداف في مرمى لايبزيج بدوري أبطال أوروبا
الجيش الروسي يعترف باعتراض «مسيَّرة أميركية» فوق البحر الأسود وينفي إسقاطها

الجيش الروسي يعترف باعتراض «مسيَّرة أميركية» فوق البحر الأسود وينفي إسقاطها
الحضور الجماهيري في المباريات على مائدة الداخلية الليبية

الحضور الجماهيري في المباريات على مائدة الداخلية الليبية
«فيفا» يعتمد نظام المجموعات الجديد لمونديال 2026

«فيفا» يعتمد نظام المجموعات الجديد لمونديال 2026
أسرة الكاتب عبدالرازق المنصوري تهدي مكتبته للأكاديمية الليبية

أسرة الكاتب عبدالرازق المنصوري تهدي مكتبته للأكاديمية الليبية
استوديو الـ«VAR» يناقش الحالات التحكيمية في نصف نهائي كأس ليبيا

استوديو الـ«VAR» يناقش الحالات التحكيمية في نصف نهائي كأس ليبيا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بين الغرب وروسيا والصين.. «فرانس برس»: هكذا أصبحت أفريقيا ضحية لمواردها
بين الغرب وروسيا والصين.. «فرانس برس»: هكذا أصبحت أفريقيا ضحية ...
الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي الأول لمكافحة «الإسلاموفوبيا»
الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي الأول لمكافحة «الإسلاموفوبيا»
11 قتيلا في انفجار منجم فحم بكولومبيا
11 قتيلا في انفجار منجم فحم بكولومبيا
10 قتلى في فيضانات ضربت منطقة الزلزال بتركيا
10 قتلى في فيضانات ضربت منطقة الزلزال بتركيا
روسيا: نعمل على استعادة حطام المسيَّرة الأميركية
روسيا: نعمل على استعادة حطام المسيَّرة الأميركية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة...
الأمم المتحدة ترجح صحة مقطع فيديو يظهر إعدام جندي أوكراني
الأمم المتحدة ترجح صحة مقطع فيديو يظهر إعدام جندي أوكراني...
زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب طاجيكستان قرب الحدود مع الصين
زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب طاجيكستان قرب الحدود مع الصين...
تحطم مسيرة أميركية بعدما اصطدمت بها مقاتلة روسية فوق البحر الأسود
تحطم مسيرة أميركية بعدما اصطدمت بها مقاتلة روسية فوق البحر ......
طبيب بايدن: الرئيس خضع لإزالة ورم سرطاني صغير في فبراير
طبيب بايدن: الرئيس خضع لإزالة ورم سرطاني صغير في فبراير...
المزيد
الرئيس الفنلندي: تركيا توصلت إلى قرار بشأن التصديق على عضويتنا في «ناتو»
الرئيس الفنلندي: تركيا توصلت إلى قرار بشأن التصديق على ......
الشرطة الباكستانية تفشل في توقيف عمران خان بعد صدامات مع مناصريه
الشرطة الباكستانية تفشل في توقيف عمران خان بعد صدامات مع ......
بدء لقاء بوتين مع الأسد في موسكو
بدء لقاء بوتين مع الأسد في موسكو...
روسيا: نعمل على استعادة حطام المسيَّرة الأميركية
روسيا: نعمل على استعادة حطام المسيَّرة الأميركية...
10 قتلى في فيضانات ضربت منطقة الزلزال بتركيا
10 قتلى في فيضانات ضربت منطقة الزلزال بتركيا...
المزيد