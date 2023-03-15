سفير روسيا في أميركا يدعو واشنطن إلى وقف عمليات التحليق «العدائية» بعد حادث البحر الأسود

القاهرة - بوابة الوسط

دعا السفير الروسي في الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، واشنطن إلى وقف عمليات التحليق «العدائية» قرب الحدود الروسية بعدما اعترضت طائرات مقاتلة روسية مسيّرة أميركية في البحر الأسود.

وقال أنتونوف في بيان اليوم الأربعاء عبر «تلغرام»، «ننطلق من مبدأ أن الولايات المتحدة ستحجم عن القيام بتكهنات لاحقة عبر وسائل الإعلام وستتوقف عن عمليات التحليق قرب الحدود الروسية».

اعتراض مسيرة أميركية

وأمس الثلاثاء، اعترضت مقاتلتان روسيتان طائرة مسيرة أميركية فوق البحر الأسود، حيث قال سلاح الجو الأميركي إن الطائرة وهي من طراز «MQ-9» كانت تقوم بعمليات روتينية في المجال الجوي الدولي، قبل واقعة الاعتراض واصطدام إحدى الطائرتين الروسيتين بها ما تسبب في تحطمها.

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واعترف الجيش الروسي بواقعة الاعتراض، لكنه أكد أن طائرتيه «لم تصطدما بالمسيرة ولم تتسببا في سقوطها» خلافًا لما أعلنته واشنطن، وقالت: «بعد مناورة عنيفة ... بدأت المسيّرة MQ-9 رحلة خارجة عن السيطرة وهوت وارتطمت بسطح المياه».