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بايدن يلتقي ناجين من عملية إطلاق نار جماعية ويأمر بتشديد الضوابط على الأسلحة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 مارس 2023, 08:24 صباحا
بايدن يلتقي ناجين من عملية إطلاق نار جماعية ويأمر بتشديد الضوابط على الأسلحة
بايدن خلال كلمة له في مونتيري بارك في كاليفورنيا، 14 مارس 2023، (ا ف ب)
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التقى الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، أميركيين متحدرين من أصول آسيوية نجوا من عملية إطلاق نار شهدتها إحدى ضواحي لوس أنجلوس في مطلع العام، حيث لوح باستخدام سلطاته المحدودة لتشديد الضوابط على الأسلحة النارية بينما حض «كونغرس» على تحقيق إنجاز كبير في هذا المجال.

وخاطب بايدن الناجين في مونتيري بارك، مشيدا بصمودهم ومستذكرا خصال 11 شخصا قتلوا في يناير خلال احتفالات رأس السنة القمرية، حسب وكالة «فرانس برس».

واقتحم رجل من أصول آسيوية يبلغ 72 عاما حينذاك مرقص «ستار بولروم دانس ستوديو» في مونتيري بارك، وأطلق 42 رصاصة فقتل 11 رجلا وامرأة تزيد أعمارهم على 50 عاما.

وبعد المجزرة التي أوقعت كذلك تسعة جرحى، حاول مطلق النار ارتكاب مجزرة أخرى في مرقص قريب، لكن حارسا يدعى براندون تساي نجح في تجريده من سلاحه، فهرب قبل أن ينتحر في شاحنته الصغيرة حين طوقته الشرطة.

بايدن يدعو «كونغوس» إلى تشديد قوانين شراء الأسلحة
واستذكر بايدن القتلى منوها بقوتهم ومحبتهم وتفانيهم، وعلا التصفيق عندما أتى على ذكر تساي البالغ 26 عاما الذي قال بايدن إنه «كانت لديه الشجاعة للتحرك».

ثم حض بايدن «كونغرس» حيث يعارض جمهوريون تشديد القوانين التي ترعى شراء الأسلحة، على الاضطلاع بـ«المسؤولية» وتشديد الضوابط على البنادق العسكرية نصف الآلية التي تلقى رواجا والتي غالبا ما تستخدم في عمليات إطلاق نار جماعية.

وعلى وقع هتاف الحاضرين وعددهم نحو مئتي شخص قال بايدن متوجها إلى «كونغرس»: «احظروا الأسلحة الهجومية»، مضيفا «افعلوا ذلك الآن. كفى! افعلوا شيئا. حققوا إنجازا كبيرا».

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