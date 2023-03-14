الجيش الروسي يعترف باعتراض «مسيَّرة أميركية» فوق البحر الأسود وينفي إسقاطها

القاهرة - بوابة الوسط

اعترف الجيش الروسي بأن اثنتين من مقاتلاته اعترضتا مسيَّرة أميركية فوق البحر الأسود الثلاثاء، لكنه أكد أنهما لم تصطدما بها ولم تتسببا في سقوطها خلافًا لما أعلنته واشنطن.

وقالت وزارة الدفاع الروسية «بعد مناورة عنيفة ... بدأت المسيّرة MQ-9 رحلة خارجة عن السيطرة وهوت وارتطمت بسطح المياه»، موضحة أن المقاتلتين الروسيتين لم تطلقا النار ولم «تحتكا» بالطائرة، بحسب «فرانس برس».

وأفاد الجيش الأميركي بأن مقاتلة روسية من طراز (سوخوي-27) الثلاثاء ألقت وقودًا على مسيَّرة أميركية من طراز (ريبر MQ-9) فوق البحر الأسود ثم اصطدمت بها ما تسبب في تحطمها، ما دفع بواشنطن إلى استدعاء السفير الروسي، إلا أن موسكو نفت الرواية الأميركية للحادث.

عمليات روتينية في المجال الجوي الدولي

وقال قائد سلاح الجو الأميركي في أوروبا وأفريقيا الجنرال جيمس هيكر«كانت طائرتنا MQ-9 تقوم بعمليات روتينية في المجال الجوي الدولي عندما اعترضتها طائرة روسية وصدمتها، ما أدى إلى تحطمها... في الواقع، تسبب هذا العمل غير الآمن وغير المهني من قبل الروس في تحطم الطائرتين».

وقالت القيادة الأميركية في بيان «قبل الاصطدام، ولمرات عدة، ألقت طائرتا سوخوي-27 الوقود على المسيرة MQ-9 وحلقتا أمامها على نحو متهور وغير سليم بيئيا وغير مهني». وأكد البيان تقريرًا لوكالة «فرانس برس» في وقت سابق عن حادث تعرّضت له مسيَّرة أميركية الصنع في المنطقة.

- واشنطن تستدعي سفير روسيا بعد ارتطام «سوخوي» بمسيرة أميركية فوق البحر الأسود

- تحطم مسيرة أميركية بعدما اصطدمت بها مقاتلة روسية فوق البحر الأسود

من جهتها، أعلنت الولايات المتحدة أنها استدعت السفير الروسي في واشنطن إلى وزارة الخارجية للتعبير عن «اعتراضها الشديد» بعد الحادث الذي تعرضت له المسيَّرة الأميركية فوق البحر الأسود.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحفيين «سنستدعى السفير الروسي إلى وزارة الخارجية»، مضيفًا أن السفير الأميركي في موسكو نقل أيضًا احتجاجات واشنطن في رسالة إلى وزارة الخارجية الروسية.

اتصال مباشر مع الروس على مستوى كبار المسؤولين

وأضاف «نحن على اتصال مباشر مع الروس على مستوى كبار المسؤولين، لننقل إليهم اعتراضنا الشديد على هذا الاعتراض غير الآمن وغير المهني الذي تسبب في سقوط مسيَّرتنا». وتحدث عن «انتهاك واضح للقانون الدولي».

بدوره، قال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين إن عمليات الاعتراض الروسية في المنطقة شائعة، لكن هذا «جدير بالملاحظة لأنه كان غير آمن وغير احترافي، بل كان متهورًا بالفعل».

وأكد دبلوماسيون من حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل الواقعة، لكنهم قالوا إنهم لا يتوقعون أن يؤدي الأمر إلى تصعيد وإلى مواجهة أخرى.