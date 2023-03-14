السجن المؤبد لمنفذ اعتداء 2017 باسم تنظيم «داعش» في نيويورك

القاهرة - بوابة الوسط

أدين الأوزبكي سيف الله سايبوف (35 عامًا) والذي قتل ثمانية أشخاص في نيويورك العام 2017 باسم تنظيم «داعش»، الإثنين، بالسجن المؤبد، متجنبًا بذلك عقوبة الإعدام التي طالبت وزارة العدل بإنزالها بحقه.

وبعد أيام عدة من المداولات، أبلغت هيئة المحلفين المؤلفة من 12 شخصًا محكمة مانهاتن الفيدرالية بأنها لم تتوصل إلى قرار بالإجماع بشأن عقوبة الإعدام وفق ما يقتضيه القانون، بحسب تصريحات الادعاء، بحسب «فرانس برس».

السجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط

نتيجة لذلك، حُكم على المدعى عليه بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط وهو الخيار الآخر الوحيد الذي كان أمام هيئة المحلفين. ولم يكن ممكنًا تنفيذ حكم الإعدام حاليًا بعد أن قررت وزارة العدل الأميركية في العام 2021 وقف تنفيذ أحكام الإعدام الفيدرالية.

لكن موقف الوزارة في هذه القضية خيب آمال جمعيات حقوق الإنسان التي اعتبرته بمثابة إنكار لالتزام حملة جو بايدن إلغاء عقوبة الإعدام على المستوى الفيدرالي.

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في يوم عيد هالوين العام 2017 انطلق سايبوف بشاحنة «بيك-آب» على طول نهر هدسون جنوبي مانهاتن ودهس عددًا من الأشخاص وقتل ثمانية بينهم خمسة أرجنتينيين وبلجيكية.

الحصيلة الأكثر دموية في نيويورك

وأسفر الهجوم عن حصيلة هي الأكثر دموية في نيويورك بعد اعتداءات 11سبتمبر 2001 ووقع بعد أكثر من عام على هجوم نيس جنوبي فرنسا عندما صدم تونسي (31 عامًا) بشاحنته حشدًا كان يشاهد عرض الألعاب النارية في 14 يوليو مخلفًا 86 قتيلًا وأكثر من 400 جريح. ولم يتحدث سايبوف عن الوقائع أثناء المحاكمة التي روى خلالها أقارب الضحايا والمصابين قصتهم المأساوية.

وقال ألكساندر لي، وهو أحد وكلاء النيابة، إن المتهم اختار نيويورك لأنه «كان يعلم أنه سيكون هناك أشخاص كثر في الشوارع»، واصفًا سايبوف الذي وصل الولايات المتحدة في 2010 بأنه كان يستعد منذ العام 2016 «ليصبح جنديا في تنظيم داعش».

لكن ديفيد باتون، أحد محامي سايبوف، ذكر أن الأخير لم يسع للانضمام إلى تنظيم داعش بعد الجرائم التي ارتكبها بل كان يتوقع أن يموت. وقال إن هذا الرجل المتزوج والأب لثلاثة أطفال قد نحا نحو التطرف عبر الإنترنت.