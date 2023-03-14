بولسونارو يقرر تسليم السلطات البرازيلية مجوهرات تلقاها من السعودية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن فريق الدفاع عن الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو للسلطات أن موكله سيسلم ديوان المحاسبة مجوهرات قدمتها له السعودية وأدخلت إلى البرازيل بشكل غير قانوني، بحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية يوم الإثنين.

يتعرض الرئيس اليميني المتطرف السابق (2019-2022) لانتقادات بعدما كشفت جريدة «أو إستادو دي ساو باولو» في 3 مارس أن موظفي الجمارك ضبطوا في أكتوبر 2021 في مطار ساو باولو الدولي مجوهرات بقيمة 3.2 مليون دولار موجهة للسيدة الأولى سابقًا ميشيل بولسونارو داخل حقيبة مساعد وزير المناجم والطاقة آنذاك، أثناء عودته من رحلة رسمية إلى الشرق الأوسط. وفتحت سلطات الضرائب والشرطة الفيدرالية تحقيقات في هذه القضية، بحسب «فرانس برس».

وحاول المسؤول أن يُدخل المجوهرات إلى البلاد من دون أن يصرح عنها للجمارك، لكن هذه المحاولة فشلت. وذكرت الجريدة أن المجوهرات (عقد وخاتم وساعة وقرطان) من علامة «شوبار» السويسرية الفاخرة كانت هدية من الحكومة السعودية إلى ميشيل بولسونارو.

بولسونارو يحتفظ بالمجوهرات باعتبارها هدايا شخصية

وقال الوزير المعني بينتو ألبوكيركه للجريدة نفسها إن مجموعة أخرى من المجوهرات الرجالية (ساعة وأزرار أكمام وقلم حبر من العلامة التجارية نفسها) أُدخلت إلى البرازيل دون أن تضبط وبات جزء منها بحوزة بولسونارو. بحسب الصحافة المحلية، فإن بولسونارو يحتفظ بهذه المجوهرات باعتبارها هدايا شخصية مؤكدًا أن تصرفه يراعي القانون المعمول به.

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وقال محامو الرئيس السابق للشرطة، كما نقل موقع الإخبار «جي1»، «في هذا التاريخ طلب الدفاع من ديوان المحاسبة البرازيلي أن يجري إيداع الأصول التي يجري التحقيق فيها في هذه الوحدة التابعة للشرطة الفيدرالية، في هذه القضية إلى حين صدور قرار لاحق بشأنها».

وأعلن ديوان المحاسبة البرازيلي في بيان الجمعة أنه طلب من جايير بولسونارو ووزيره السابق تقديم تفسيرات بشأن المجوهرات. وأمر ديوان المحاسبة بولسونارو أيضًا بالحفاظ على المجوهرات «سليمة»، دون «وضعها أو إعطائها» لطرف آخر من خلال التبرع أو البيع.

بولسونارو ينفي القيام بأي عمل «محالف للقانون»

وكان بولسونارو المقيم في الولايات المتحدة منذ نهاية ديسمبر، نفى السبت أن يكون قد قام بأي عمل «محالف للقانون». وينص القانون البرازيلي على أنه إذا دخل أي مسافر البلاد وبحوزته سلع تزيد قيمتها على ألف دولار، يتعين عليه التصريح عن هذه السلع ودفع الضريبة المستحقة عليها.

بالمقابل، يمكن إدخال أي سلعة، بغض النظر عن قيمتها، من دون دفع أي رسم عليها، بشرط أن يجري التصريح عنها على أنها هدية رسمية للدولة. لكن في هذه الحالة، تصبح ملكية المجوهرات للدولة ولا يمكن لبولسونارو وزوجته أن يحصلا عليها بعد انتهاء الولاية.