بعد الاقتراح الروسي.. الأمم المتحدة: المشاورات متواصلة حول اتفاق الحبوب الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن «المشاورات» متواصلة بعدما اقترحت روسيا تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية لمدة 60 يوما فقط بدلا من 120 يوما كما جرت عادة التمديد منذ توقيع الاتفاق.

وقال الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» ينس لاركي: «ستفعل الأمم المتحدة كل ما في وسعها للحفاظ على كلية الاتفاقية وضمان استمرارها»، مشيرا إلى أن «المشاورات (...) مع جميع الأطراف وعلى جميع المستويات متواصلة»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية تمديد اتفاقية الحبوب لمدة 60 يوما، مع التأكيد على الحزمة الخاصة بها بشرط الوفاء بجميع الوعود المقدمة إلى الجانب الروسي.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو: «أدلى نائب وزيرنا سيرجي فيرشينين، بتصريح أمس، مفاده بأن الصفقة قد جرى تمديدها بالفعل، وجرى الاتفاق على تمديدها لمدة 60 يوما»، حسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ». وتابع جروشكو: «جرى إعادة التأكيد على طبيعتها الشاملة (كحزمة)، بشرط أن يجرى الوفاء بجميع الوعود التي جرى قطعها لروسيا الاتحادية حول تنفيذ المسار الثاني، وهو رفع جميع العقوبات المباشرة وغير المباشرة عن توريد المنتجات الزراعية الروسية إلى الأسواق العالمية الدولية».