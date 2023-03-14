  • Alwasat News
Atwasat

بعد الاقتراح الروسي.. الأمم المتحدة: المشاورات متواصلة حول اتفاق الحبوب الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 مارس 2023, 01:43 مساء
بعد الاقتراح الروسي.. الأمم المتحدة: المشاورات متواصلة حول اتفاق الحبوب الأوكرانية
alwasat radio

أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن «المشاورات» متواصلة بعدما اقترحت روسيا تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية لمدة 60 يوما فقط بدلا من 120 يوما كما جرت عادة التمديد منذ توقيع الاتفاق.

وقال الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» ينس لاركي: «ستفعل الأمم المتحدة كل ما في وسعها للحفاظ على كلية الاتفاقية وضمان استمرارها»، مشيرا إلى أن «المشاورات (...) مع جميع الأطراف وعلى جميع المستويات متواصلة»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية تمديد اتفاقية الحبوب لمدة 60 يوما، مع التأكيد على الحزمة الخاصة بها بشرط الوفاء بجميع الوعود المقدمة إلى الجانب الروسي.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو: «أدلى نائب وزيرنا سيرجي فيرشينين، بتصريح أمس، مفاده بأن الصفقة قد جرى تمديدها بالفعل، وجرى الاتفاق على تمديدها لمدة 60 يوما»، حسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ». وتابع جروشكو: «جرى إعادة التأكيد على طبيعتها الشاملة (كحزمة)، بشرط أن يجرى الوفاء بجميع الوعود التي جرى قطعها لروسيا الاتحادية حول تنفيذ المسار الثاني، وهو رفع جميع العقوبات المباشرة وغير المباشرة عن توريد المنتجات الزراعية الروسية إلى الأسواق العالمية الدولية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

يختا صدّام حسين شاهدان على «بذخ» النظام السابق

يختا صدّام حسين شاهدان على «بذخ» النظام السابق
للمرة الأولى.. سعر العملة اللبنانية يتخطّى 100 ألف ليرة مقابل الدولار

للمرة الأولى.. سعر العملة اللبنانية يتخطّى 100 ألف ليرة مقابل الدولار
عيد سعيد: «فندق خمس هموم» يسلط الضوء على نهب المال العام وتهريبه

عيد سعيد: «فندق خمس هموم» يسلط الضوء على نهب المال العام وتهريبه
عقيلة صالح: خارطة طريق جديدة حال فشل التوافق مع مجلس الدولة

عقيلة صالح: خارطة طريق جديدة حال فشل التوافق مع مجلس الدولة
مكتبة الملك إدريس تختتم مؤتمرها العلمي الثاني بـ«12 ورقة بحثية»

مكتبة الملك إدريس تختتم مؤتمرها العلمي الثاني بـ«12 ورقة بحثية»
«هيومن رايتس ووتش»: روسيا نقلت 4500 طفل أوكراني من دور الأيتام إلى أراضيها

«هيومن رايتس ووتش»: روسيا نقلت 4500 طفل أوكراني من دور الأيتام إلى أراضيها
الليبي بن إسماعيل يلتقي ممثل أوزبكستان في الجائزة الكبرى لجودو المكفوفين

الليبي بن إسماعيل يلتقي ممثل أوزبكستان في الجائزة الكبرى لجودو المكفوفين
صدمة إفلاس ثلاثة بنوك أميركية تضرب البورصات وتتسبّب في تراجعها

صدمة إفلاس ثلاثة بنوك أميركية تضرب البورصات وتتسبّب في تراجعها
باشاغا: جاهزون لمساندة مساعي باتيلي في عقد الانتخابات العام 2023

باشاغا: جاهزون لمساندة مساعي باتيلي في عقد الانتخابات العام 2023
بايدن يتعهد محاسبة المسؤولين عن إفلاس مصرفَي «سيليكون فالي» و«سغنتشر»

بايدن يتعهد محاسبة المسؤولين عن إفلاس مصرفَي «سيليكون فالي» و«سغنتشر»
حبس مدير فرع مصرف الادخار في بنغازي ومساهمين في جرائم فساد

حبس مدير فرع مصرف الادخار في بنغازي ومساهمين في جرائم فساد
تأملات في كيان هش (2-4)

تأملات في كيان هش (2-4)
من هو الأديب الياباني كنزابورو أوي؟

من هو الأديب الياباني كنزابورو أوي؟
احتفالات في المدارس باليوم الوطني للزي التقليدي (صور)

احتفالات في المدارس باليوم الوطني للزي التقليدي (صور)
شاهد في «وسط الخبر»: هل كتب باتيلي بداية نهايته؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل كتب باتيلي بداية نهايته؟
باتيلي يلتقي ممثلي أحزاب ومنظمات مجتمع مدني في بنغازي

باتيلي يلتقي ممثلي أحزاب ومنظمات مجتمع مدني في بنغازي
إعلان قائمة المنتخب الأول لمباراتي تونس في تصفيات أفريقيا

إعلان قائمة المنتخب الأول لمباراتي تونس في تصفيات أفريقيا
ائتلاف الشركات المصرية يتسلم مشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس

ائتلاف الشركات المصرية يتسلم مشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بيونغ يانغ تطلق صاروخين بالستيين غداة مناورات كورية جنوبية - أميركية
بيونغ يانغ تطلق صاروخين بالستيين غداة مناورات كورية جنوبية - ...
أرمينيا تحذر من احتمال «التصعيد» في ناغورني قره باغ
أرمينيا تحذر من احتمال «التصعيد» في ناغورني قره باغ
بركان ميرابي بإندونيسيا ينفث سحبا ساخنة
بركان ميرابي بإندونيسيا ينفث سحبا ساخنة
بعد الاقتراح الروسي.. الأمم المتحدة: المشاورات متواصلة حول اتفاق الحبوب الأوكرانية
بعد الاقتراح الروسي.. الأمم المتحدة: المشاورات متواصلة حول اتفاق ...
طالبان باكستان تقتل عنصري شرطة أثناء حراستهما فريق إحصاء
طالبان باكستان تقتل عنصري شرطة أثناء حراستهما فريق إحصاء
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة...
الأمم المتحدة ترجح صحة مقطع فيديو يظهر إعدام جندي أوكراني
الأمم المتحدة ترجح صحة مقطع فيديو يظهر إعدام جندي أوكراني...
زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب طاجيكستان قرب الحدود مع الصين
زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب طاجيكستان قرب الحدود مع الصين...
طبيب بايدن: الرئيس خضع لإزالة ورم سرطاني صغير في فبراير
طبيب بايدن: الرئيس خضع لإزالة ورم سرطاني صغير في فبراير...
بايدن يوبِّخ بوتين من بولندا
بايدن يوبِّخ بوتين من بولندا...
المزيد
فرنسا تحضّ كوريا الشمالية على «الامتثال بلا تأخير لالتزاماتها الدولية»
فرنسا تحضّ كوريا الشمالية على «الامتثال بلا تأخير ......
باريس: طهران تعترف علنًا باعتقال فرنسيين تعسفيًّا
باريس: طهران تعترف علنًا باعتقال فرنسيين تعسفيًّا...
الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي لمحاربة الإسلاموفوبيا غدا.. وغوتيريس: رسالة الإسلام تشكل إلهاما للناس حول العالم
الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي لمحاربة الإسلاموفوبيا غدا........
طالبان باكستان تقتل عنصري شرطة أثناء حراستهما فريق إحصاء
طالبان باكستان تقتل عنصري شرطة أثناء حراستهما فريق إحصاء...
بعد الاقتراح الروسي.. الأمم المتحدة: المشاورات متواصلة حول اتفاق الحبوب الأوكرانية
بعد الاقتراح الروسي.. الأمم المتحدة: المشاورات متواصلة حول ......
المزيد