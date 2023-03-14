بيونغ يانغ تطلق صاروخين بالستيين غداة مناورات كورية جنوبية - أميركية

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت كوريا الشمالية، الثلاثاء، صاروخين بالستيين قصيري المدى على ما أعلنت، سول، غداة انطلاق مناورات عسكرية أميركية -كورية جنوبية مشتركة هي الأوسع نطاقا منذ خمس سنوات.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «رصد جنودنا صاروخين بالستيين قصيري المدى أُطلِقا من منطقة جانغيون في مقاطعة هوانغهاي الجنوبية بين الساعة 7.41 (22.41 ت غ) والساعة 7.51 باتجاه بحر الشرق»، المعروف أيضا باسم بحر اليابان.

وأضافت أن «قواتنا المسلحة عززت مراقبتها ويقظتها تحسبا لعمليات إطلاق أخرى، بينما تبقى على أهبة الاستعداد للتدخل في إطار التعاون الوثيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة».

مناورات «درع الحرية»

والأحد، أطلقت بيونغ يانغ صاروخي «كروز» من غواصة عشية تدريبات «درع الحرية» المشتركة بين واشنطن وسول التي من المقرر أن تستمر عشرة أيام على الأقل وتركز على «البيئة الأمنية المتغيرة»؛ بسبب العدوانية المضاعفة لكوريا الشمالية، حسب قول الحلفاء.

وقالت كوريا الشمالية إن عمليات الإطلاق الصاروخية هذه تهدف إلى اختبار «وسائلها للردع النووي في أماكن مختلفة»، منتقدة في الوقت نفسه تدريبات الحليفين. يثير هذا النوع من المناورات الذي يقول البلدان الحليفان إن هدفها التصدي للتهديدات المتزايدة من جانب بيونغ يانغ، حفيظة كوريا الشمالية التي ترى فيها تدريبات على غزو لأراضيها وتعِد بانتظام بعمل «ساحق» ردا عليها، وفق الوكالة الفرنسية.

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وقال الجيش الكوري الجنوبي إن هذه المناورات تتضمن تدريبات «لزمن الحرب من أجل صد هجمات كوريا الشمالية المحتملة والقيام بحملة استقرار في الشمال».

«عروض قوة جديدة»

في 2022، وصفت بيونغ يانغ وضعها، بوصفها قوة نووية، بأنه أمر «لا رجوع فيه» وأجرت عددا قياسيا من الاختبارات البالستية في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي. وفي الأسبوع الماضي، أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون جيشه بتكثيف المناورات العسكرية استعدادا لـ«حرب حقيقية».

ونقلت «فرانس برس» عن الأستاذ في جامعة إيوا في سول ليف إريك إيسلي قوله إنه إذا كانت بيونغ يانغ تبرر بشكل منهجي تجاربها الصاروخية من خلال توجيه أصابع الاتهام إلى التدريبات العسكرية في الجنوب، فإنها تفعل ذلك أيضا خدمة لهدف وطني.

وأوضح «بالنسبة إلى نظام كيم، يتعلق الأمر إلى حد كبير بعدم الظهور بمظهر الضعف في حين يواجه مصاعب اقتصادية في الداخل»، ويتابع: «بالتالي يمكننا أن نتوقع مزيدا من عروض القوة من جانب بيونغ يانغ». وأكدت واشنطن مرارا التزامها «الثابت» الدفاع عن كوريا الجنوبية باستخدام «النطاق الكامل لقدراتها العسكرية، بما في ذلك النووية».

أما كوريا الجنوبية فتريد من جهتها تهدئة الرأي العام المحلي الذي يبدو وكأنه يقلق من انخراط الولايات المتحدة في ما يسمى الردع الموسع الذي ينطوي على استخدام وسائل واشنطن العسكرية بما في ذلك السلاح النووي للحؤول دون وقوع هجمات على حلفائها. وسبق لمحللين أن قالوا إن كوريا الشمالية ستستخدم على الأرجح هذه المناورات كحجة للقيام باختبارات صواريخ جديدة لا بل تجربة نووية.

وقال الجنرال المتقاعد في الجيش الكوري الجنوبي شون إن-بام: «ينبغي توقع تجارب إطلاق أخرى بطرازات مختلفة ومدى مختلف، لا بل تجربة نووية. ويجب ألا نُفاجأ بسلوك استفزازاي آخر من جانب كوريا الشمالية».