أكثر من ألف شكوى ضد معاملة الشرطة للنساء في بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت أرقام جديدة، تقديم أكثر من ألف شكوى في فترة ستة أشهر ضد ضباط وموظفي الشرطة في بريطانيا فيما يتعلق بمعاملتهم للنساء.

وكشفت البيانات الصادرة عن مجلس قادة الشرطة الوطنية، اليوم الثلاثاء، عن 653 حالة تتعلق بالسلوك ضد 672 فردا، تتعلق بالعنف ضد النساء والفتيات بين أكتوبر 2021 ومارس 2022، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

تحرش الجنسي وسلوك المشين

كما جرى تقديم 524 شكوى من قبل أفراد الشعب، ضد 867 شخصا في نفس الفترة الزمنية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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وتتعلق الشكاوى بادعاءات مختلفة، بما في ذلك التحرش الجنسي والسلوك المشين.

وسيصدر قادة الشرطة الإحصاءات كل عام، كجزء من الجهود المبذولة لمعالجة كراهية النساء في الشرطة، بعد فضائح من بينها مقتل سارة إيفرارد على يد ضابط في الخدمة.