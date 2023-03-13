البيت الأبيض: تعاون أميركي - بريطاني - استرالي لبناء جيل جديد من الغواصات العاملة بالدفع النووي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جايك ساليفان أن الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة سيتعاونون لبناء جيل جديد من الغواصات سيحمل تسمية «اس اس ان-أوكوس».

وقال ساليفان في تصريح لصحفيين في الطائرة الرئاسية الأميركية «إير فورس وان» إن هذه الغواصات ستعمل بالدفع النووي وستكون مجهّزة بأسلحة تقليدية وستتطلّب «استثمارات كبرى» في البلدان الثلاثة، بحسب «فرانس برس».

أكبر قفزة في القدرات الدفاعية الاسترالية

وأكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في فبراير الماضي، أن صفقة الغواصات النووية ستكون «أكبر قفزة في القدرات الدفاعية في تاريخ البلاد»، مضيفاً أن الولايات المتحدة وبريطانيا تخططان أيضاً للاستفادة من هذه الشراكة.

ولفت المسؤول الأسترالي، إلى أن مشاركة تكنولوجيا الغواصات بين شركاء «أوكوس»، ستجلب فوائد تتجاوز الغواصات. وأضاف أمام نادي الصحافة الوطني الأسترالي «الآن، ستكون هذه أكبر قفزة في قدراتنا الدفاعية في تاريخنا».

- اجتماع فرنسي أسترالي في باريس لإعادة بناء الروابط بعد أزمة الغواصات

- أستراليا تدفع 555 مليون يورو تعويضا لفسخ صفقة الغواصات مع فرنسا

وذكر أن «اتفاقية أوكوس أكبر بكثير من مجرد غواصات نووية أو حتى إمكانية التشغيل البيني التكنولوجي. اتفاقية أوكوس تدور حول المستقبل، كما أنها تضفي طابعاً رسمياً للقيم والمصالح المشتركة لدولنا الثلاث».

كما ينص اتفاق «أوكوس» على التعاون بين الحلفاء الثلاثة في مجال الصواريخ الفرط صوتية والذكاء الصناعي والحرب الإلكترونية